Tout juste revenu d’une longue blessure, Damian Lillard affolait de nouveau les compteurs avec Portland. Mais une blessure au mollet, subie en milieu de troisième quart avant-hier face à Miami, va le mettre sur le flanc au moins dix jours. De quoi s’inquiéter pour les fans des Blazers ? Au moins un peu.

Il était sorti boitillant et grimaçant avec cinq minutes à jouer dans le troisième quart face au Heat. Mais Damian Lillard s’était voulu rassurant sur la nature de sa blessure, et optimiste quant à un retour assez rapide :

« Mon mollet a serré un peu. Avant le match il était un peu irrité, mais rien de nouveau. Pendant la partie ça ne s’est pas empiré mais je gardais un œil dessus […] Sur le dernier shoot que j’ai pris, quand je suis monté très vite, j’ai senti mon mollet se serrer assez fort […] Je n’étais pas trop inquiet, ça n’avait juste aucun sens de forcer pour le cinquième match de la saison. Si ça avait été les Playoffs, j’aurais continué […] Maintenant je vais essayer d’être prêt pour Memphis mercredi soir ». – Damian Lillard via nba.com

Un message qui rassurait alors les fans, mais depuis… la sale nouvelle est tombée. Damian Lillard sera réévalué d’ici une à deux semaines, le fameux match face à Memphis est dans cinq jours, Autant dire que ce sera un peu juste pour lui. Et on espère pour Dame que ce ne sera pas trop grave : une blessure sans contact, sur un mouvement, ça fait toujours un peu peur, pour l’instant, on parle d’élongation et donc d’une absence assez courte, mais on ne sait jamais avec ces choses-là. Au moins, rien à voir avec l’opération aux abdominaux qui l’avait éloigné des parquets presque toute la saison dernière.

Pas de rechute donc, et heureusement pour les Blazers, car leur star a commencé très fort la saison : 31 points de moyenne malgré ce match tronqué, et un bilan de 4-1 pour la franchise, du très bon et pas face à n’importe qui. Victoire face aux Suns, pareil contre Denver, et contre Miami les Blazers n’avaient que 7 points de retard quand il s’est blessé. Au final, ils finissent avec 23 pions dans la musette, eh oui, la vie est plus dure sans Damian Lillard. Et le calendrier ne joue pas en la faveur des Blazés puisque sur les deux semaines que Lillou pourrait manquer, Portland affronte les Rockets (ça va), les Grizzlies (ça va moins), deux fois les Suns (oh shit) et à nouveau le Heat (ça suffit maintenant).

Première mauvaise nouvelle de la saison pour les Portland Trail Blazers avec la blessure de Damian Lillard. Dix jours d’absence environ, peut-être un peu plus mais les conséquences ne devraient pas être trop lourdes. On espère que ce n’est pas une de ces blessures où l’on repousse son retour chaque semaine, on commençait presque à s’habituer de le revoir tous les deux soirs dans la télé.