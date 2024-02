Damian Lillard élu MVP du All-Star Game 2024 !

Des shoots à 3-points, des shoots du logo et des shoots du milieu de terrain. Voilà un bon résumé de la performance de Damian Lillard pendant ce All-Star Game, ce qui lui permet donc de rentrer à Milwaukee avec le Kobe Bryant trophée de MVP de ce match des étoiles 2024.

Alors ok, la défense n’était pas celle des Pistons 2004. C’est même un gigantesque euphémisme si vous connaissez un tant soit peu le délire du All-Star Game et, pire, si vous avez fait l’effort de regarder cette nuit. Mais les shoots, il faut encore les rentrer, surtout au vu de la difficulté… Lillardienne de la plupart des tentatives. Bien souvent plus proche du parking que du panier, Dame a même rentré deux shoots à 3-points du milieu de terrain. Le monsieur est un habitué de ces pratiques mais cette fois, son compère Stephen Curry n’était pas là pour l’accompagner. Pendant que Luka Doncic se faisait contrer par l’arceau, Dame était donc occupé à artiller de loin. 39 points à 11/23 derrière la ligne, le “spectacle”, et la win au bout.

LOGO DAME pic.twitter.com/oHwz5jmBvp

DAME FROM HALFCOURT… AGAIN. 🤯 pic.twitter.com/ilNmCdBfqU

Les fans (25%) et les médias (75%) ont donc voté et ont élu Damian Lillard MVP, avec une concurrence rude puisque KAT a animé la fin de match avec 50 points dans la défaite pour (ne pas) changer, puisque Tyrese Haliburton a commencé très fort et aurait pu gagner à domicile s’il avait forcé, et puisque Jaylen Brown s’est montré comme il pouvait en deuxième mi-temps. Le public avait d’ailleurs fait son choix et on est chauvin à Indianapolis car le trophée a été remis sous les huées… Le début de rencontre était plus à l’avantage de TH (5 tirs à 3-points de suite !) mais quand le meneur de Milwaukee chauffe on s’incline, et ce fut le cas lors de ce All-Star Game qui n’avait de match que le nom.

211 points pour l’Est, 42 tirs à 3-points (!) inscrits, et Dame n’est clairement pas étranger à cette orgie offensive. Au passage, il offre une victoire à Doc Rivers, évènement à signaler.

MVP du All Star Game 2024 : Damian Lillard

(Les huées 💀) pic.twitter.com/r7YsvXQIyz

DAMIAN LILLARD IS YOUR ALL-STAR MVP! pic.twitter.com/Z2UtvbLiDO

Les empreintes de Dame DOLLA sont présentes sur ce All-Star Weekend. Le concours à 3-points et désormais le MVP du All-Star Game pour succéder à Jayson Tatum. De quoi rentrer les étoiles pleins les yeux dans le Wisconsin pour entamer la dernière ligne droite d’une saison jusque-là pas fofolle.

