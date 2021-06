Chauncey Billups est le nouveau coach des Blazers : Mister Big Shot pour coacher Damian Lillard, quelque part c’était écrit

Et ils ne sont plus que trois. Trois postes à pourvoir sur le marché des coachs NBA, le reste est pris. Et les Blazers peuvent officiellement être rayés de la liste. Cette nuit, la franchise de Portland et Chauncey Billups ont effectivement décidé de démarrer une nouvelle aventure.

Ça y est, Mister Big Shot est officiellement un head coach NBA. L’ancien meneur des Pistons, champion NBA en 2004 et âgé de 44 ans, va quitter son job d’assistant coach des Clippers pour monter un peu plus haut – autant sur la carte que dans la hiérarchie – et devenir le nouvel entraîneur des Blazers. La breaking news a été balancée par Shams Charania de The Athletic au petit matin. Chauncey Billups, également passé par la case consultant après sa carrière de joueur, a donc décidé de faire le grand saut après seulement une année sur les bancs en tant qu’assistant, et succédera à Terry Stotts. Billups était en concurrence avec Becky Hammon et Mike D’Antoni pour le poste, mais il a finalement remporté la mise et ce n’est pas vraiment une grande surprise. En effet, au moment du départ de Stotts, le leader de la franchise Damian Lillard avait appuyé le dossier de Jason Kidd mais aussi celui de Billups, et quand le premier s’était retiré, Chauncey faisait presque figure de favori. Comme mentionné par ESPN, Dame D.O.L.L.A. et Mister Big Shot ne partagent pas uniquement le gène clutch, ils partagent aussi une relation de longue date et cela a clairement joué en faveur de Billups. Autre élément à prendre en compte, Chauncey a côtoyé le président des opérations basket des Blazers Neil Olshey il y a une bonne décennie, quand il était joueur aux Clippers et qu’Olshey était le manager général de la franchise de Los Angeles.

Billups — the 2004 NBA Finals MVP — was offered the Trail Blazers job tonight and will be the new Portland coach. https://t.co/R05tXu0KLP — Shams Charania (@ShamsCharania) June 26, 2021

Si la nomination de Chauncey Billups n’est pas une surprise, on peut se poser quelques questions par rapport à ce choix. Non pas qu’on doute des capacités de Mister Big Shot, mais il sera un coach rookie en NBA alors que dans le même temps, les Blazers sont en mode win now. En tout cas ils essayent. Damian Lillard aura 31 ans dans trois semaines et en a marre d’enchaîner les éliminations prématurées en Playoffs. Il a toujours été fidèle à Portland, mais sa patience a aussi des limites. De plus, l’effectif risque de changer cet été (coucou C.J. McCollum) après une nouvelle déception au premier tour face aux Nuggets. Billups pourrait donc débarquer avec un roster ne possédant pas la même continuité que par le passé. Tout ça pour dire que la pression monte dans l’Oregon, une pression qui est surtout sur les épaules de Neil Olshey aujourd’hui. Chauncey Billups arrive donc dans une situation où il y a un vrai sentiment d’urgence, ce qui est plutôt rare pour un coach sans expérience. Alors même si son arrivée devrait faire plaisir à Dame, il aura la grosse responsabilité de maximiser le talent à sa disposition. Peut-être qu’il fera un excellent job pour permettre aux Blazers de franchir ce cap qu’ils ont rarement réussi à franchir avec Stotts, peut-être pas. Seul l’avenir peut répondre à ça, mais Mister Big Shot devra rapidement être clutch.

Les Blazers tiennent leur homme. Ancien meneur All-Star passé par la case assistant, Chauncey Billups possède un profil à la mode et son CV a convaincu les Blazers. Une première opportunité excitante pour Mister Big Shot, mais une première opportunité avec de la pression.

Source texte : The Athletic