Cam Reddish a rejoué au basket cette nuit : première apparition depuis février, on peut dire qu’il a choisi la mauvaise soirée

Il attendait ça depuis le 21 février dernier. Éloigné des terrains pendant quatre mois, Cam Reddish a retrouvé le parquet cette nuit lors du Game 2 face aux Bucks. De quoi avoir le sourire, même si au final il a pris une belle raclée avec ses copains.

55 matchs. 55 matchs à regarder ses coéquipiers se débrouiller sans lui. C’était long, très long pour Cam Reddish. Alors forcément, quand Nate McMillan a fait appel à lui avec cinq minutes à jouer dans le deuxième quart-temps, Cam a bondi de son banc, il a enlevé son masque le plus rapidement possible, et est entré sur le terrain avec le sourire. Son équipe d’Atlanta, à -14, était déjà en difficulté à ce moment-là, mais on ne peut pas lui en vouloir d’être heureux comme ça. Si Reddish était déjà disponible pour le Game 1 des Finales de Conférence Est, McMillan avait décidé de ne pas l’utiliser il y a deux jours. Changement de plan hier soir lors de la débâcle des Hawks, et Cam a plutôt répondu positivement avec 11 points et 2 rebonds en 17 minutes de jeu, à 4/10 au tir. Bon, faut être honnête, il a marqué l’ensemble de ses points dans le quatrième quart-temps, quand le score indiquait environ +300 pour les Bucks et qu’il jouait face à des mecs comme Jordan Nwora, Elijah Bryant, Mamadi Diakite et Jeff Teague. Bref, un bon gros garbage time des familles, avec un niveau de Départemental 3. Mais pour Reddish, ce fut un bon petit échauffement après une si longue absence pour cause de bobo au niveau du tendon d’Achille. Et il en a même profité pour se faire plaiz avec un lay-up WTF en fin de match, histoire de montrer à tout le monde qu’il est bien de retour.

« Je ne sais pas comment j’aurais tenu sans mes coéquipiers. Ils étaient là non-stop pour me dire de rester prêt, et que mon heure viendra. J’ai pris en compte l’ensemble de leurs conseils, j’ai essayé de me préparer du mieux possible. » – Cam Reddish, après le Game 2 via Bally Sports

Faut pas oublier qu’il avait véritablement retrouvé l’entraînement au début du mois de juin seulement. Revenir après une si longue absence, en pleine atmosphère de Playoffs, c’est toujours chaud, surtout pour un joueur qui n’est que sophomore. On le sait, et on l’a vu ces dernières semaines avec Reddish mais aussi avec De’Andre Hunter, les Hawks ne prendront aucun risque. S’il est désormais opérationnel, Cam est forcément en manque de rythme et quand on sort de plusieurs semaines à l’infirmerie à cause d’un tendon d’Achille douloureux, il faut rester vigilant. Maintenant, il est clair que la présence d’un Reddish pourrait aider les Hawks dans cette série contre Milwaukee, notamment sur le plan défensif avec l’absence d’Hunter. Est-ce que Nate McMillan est chaud pour lui donner plus de minutes et surtout des minutes dans des moments qui comptent ? C’est l’une des questions de cette série, une série qui va désormais continuer à Atlanta pour les matchs 3 et 4.

Cam Reddish est officiellement de retour, et ça fait plaisir. Reste à voir si on le verra plus souvent lors des matchs à venir, mais c’est déjà une bonne chose qu’il soit capable d’évoluer sur les parquets aujourd’hui. Keep going !

Cam Reddish checks in for the first time since February pic.twitter.com/Wh3VxObigp — Kelly Price (@thekellyprice) June 26, 2021