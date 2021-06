Officiel, Mark Cuban mise sur Nico Harrison pour le poste de GM des Mavericks : Dallas a fait ses choix, maintenant au boulot

On le savait déjà depuis hier, mais c’est désormais officiel. En plus du nouveau coach Jason Kidd, les Mavericks ont décidé de miser sur Nico Harrison pour assurer la fonction de manager général après le départ de Donnie Nelson mi-juin.

C’est donc bien Nico Harrison qui sera à la tête des opérations basket à Dallas pour les années à venir. Shams Charania de The Athletic a confirmé l’info sur son compte Twitter, et Harrison aura désormais l’honneur (et la pression) de gérer le roster autour de Luka Doncic, tout ça évidemment sous l’œil attentif du proprio Mark Cuban. On avait déjà présenté un peu le personnage hier, mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal, surtout pour un mec dont peu connaissaient le nom avant qu’il ne soit dans les petits papiers de Cuban. Nico Harrison est un dirigeant de longue date chez Nike qui va connaître sa toute première expérience en tant que manager général d’une franchise NBA. Une inexpérience compensée par ses nombreuses relations avec des joueurs NBA, des relations construites sur la durée à travers la marque à la virgule, évidemment omniprésente dans l’univers de la Grande Ligue. Probablement accompagné par l’ancien joueur des Mavericks Michael Finley, vice-président des opérations basket à Dallas, Harrison aura pour objectif d’améliorer le supporting cast de Luka Doncic afin de mieux profiter du talent all-time du Slovène, et permettre aux Mavericks de devenir un véritable poids lourd dans la Conférence Ouest après deux éliminations consécutives au premier tour des Playoffs.

Nico Harrison will serve as the Mavs‘ new General Manager and run basketball operations, sources said. https://t.co/WK2pUKtZ6y — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2021

Si Nico Harrison devra améliorer l’effectif, le nouveau coach Jason Kidd devra lui faire le nécessaire pour le maximiser. Passer derrière Rick Carlisle, ce n’est pas le plus facile et Kidd n’a pas toujours convaincu au cours de ses précédentes expériences à Milwaukee et Brooklyn, mais il possède là une belle opportunité dans une franchise qu’il connaît très bien, avec sous la main un véritable génie nommé Doncic. Signé pour quatre ans d’après les infos de Chris Haynes de Yahoo Sports, J-Kidd serait en train d’assembler son staff et un nom bien connu à Dallas est déjà ressorti. D’après ESPN, J.J. Barea pourrait effectivement rejoindre le banc et ainsi revenir chez les Mavericks après avoir été libéré en décembre 2020. Champion NBA en 2011 avec les Mavs et ayant passé une bonne décennie à Dallas en tant que joueur, Barea fait partie de la famille et son retour ferait sans doute du bien pour aider à construire un vestiaire plus solide.

C’est officiel, les Mavericks ont terminé leur marché en ce qui concerne les postes très importants de la franchise. Nico Harrison en tant que manager général, Jason Kidd pour le poste de coach, maintenant y’a plus qu’à comme on dit.

Source texte : The Athletic / Yahoo Sports / ESPN