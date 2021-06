Jason Kidd va devenir le nouveau coach des Mavericks : un ancien meneur flashy pour driver Luka Doncic, la logique est implacable

Plus on avance, plus les choses se précisent sur le marché des coachs. Après l’arrivée d’Ime Udoka aux Celtics et celle de Rick Carlisle aux Pacers, les Mavericks tiennent leur homme fort, et c’est un ancien de la maison. Jason Kidd, membre de l’équipe championne en 2011, est sur le point de débarquer sur le banc de Dallas.

« J’espère que Jason Kidd sera le nouveau coach des Mavericks car lui et Luka ont beaucoup de choses en commun en tant que joueurs. Ce serait une bonne chose pour Luka, et une incroyable opportunité pour Kidd. » Ces mots sont sortis de la bouche de l’ancien entraîneur des Mavericks Rick Carlisle hier, après que ce dernier ait décidé de s’engager avec les Indiana Pacers. Visiblement, le proprio des Mavs Mark Cuban l’a écouté. En effet, d’après ESPN, la franchise de Dallas a décidé de miser sur Jason Kidd, assistant aux Lakers depuis 2019 et ancien entraîneur passé par les Nets et les Bucks. Ce n’est pas encore tout à fait officiel car le deal entre les Mavericks et Kidd est actuellement en cours de finalisation, mais c’est tout comme. La preuve, l’ancien meneur membre du Hall of Fame serait déjà en train d’assembler son staff technique. Cette arrivée de Jason Kidd est également accompagnée de la venue d’un certain Nico Harrison. Mark Cuban l’avait dit, il comptait d’abord recruter le successeur de l’ancien manager général Donnie Nelson avant de faire le choix du coach. Harrison semble être son homme. Dirigeant de longue date chez Nike, ce dernier devrait devenir le nouveau boss du front office et avec Cuban, ils ont estimé que Kidd était le bon choix pour aider les Mavericks à franchir un cap sous l’impulsion de Luka Doncic. Harrison posséderait notamment une forte relation avec Luka, mais aussi avec bon nombre de joueurs NBA. L’ancien joueur des Mavs Michael Finley – vice-président des opérations basket – était également pressenti pour prendre ce job, il restera finalement à Dallas pour accompagner Harrison.

Entre un nouveau manager général proche de Luka Doncic et un nouvel entraîneur possédant beaucoup de points communs avec le prodige slovène, on voit clairement que Luka est au centre de ce qui se passe à Dallas aujourd’hui. Pas une surprise évidemment, car c’est lui qui représente le présent et le futur de la franchise. Si Kidd a connu des hauts et des bas dans sa carrière de coach, il est généralement très respecté par les joueurs car on parle quand même de l’un des meilleurs meneurs all-time, un meneur qui a en plus aidé les Mavs à décrocher le seul titre de leur histoire en 2011 avec Dirk Nowitzki. On imagine que Luka a validé son arrivée et cette relation pourrait devenir un « très beau mariage » pour reprendre les mots de Rick Carlisle, même si Doncic avait également poussé la candidature de l’assistant Jamahl Mosley. Concernant Nico Harrison, ça reste un pari pour Mark Cuban, et qui dit pari dit risque. Un risque calculé certes, mais un risque quand même. Car si le bonhomme connaît bien les coulisses de l’univers NBA à travers ses nombreuses années chez Nike, il n’a jamais occupé un tel poste dans sa carrière. À lui de donner raison à Mark Cuban.

Après les fissures des dernières semaines, Mark Cuban voulait former un noyau solide. Ainsi, il a fait venir un dirigeant possédant de bonnes relations avec le nouveau coach et la star de l’équipe. Un nouveau coach qui connaît la maison et qui est apprécié par plusieurs membres du front office et du staff, dont un certain Dirk Nowitzki, récemment engagé comme conseiller. Reste à voir si ces choix seront payants.

Source texte : ESPN