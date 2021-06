Dirk Nowitzki revient aux Mavericks en tant que conseiller : Dallas est à un tournant, alors on fait appel au GOAT local

Actuellement en plein bouleversement, les Mavericks vont devoir prendre des décisions très importantes cet été. Des décisions qui définiront l’avenir de la franchise texane alors vaut mieux ne pas se planter. Et pour bien gérer ce tournant, un certain Dirk Nowitzki a été engagé.

On ne le présente plus. Quand on pense aux Dallas Mavericks, impossible de ne pas penser à Dirk Nowitzki. Champion NBA et MVP des Finales en 2011, MVP de la saison régulière en 2007, plus de 31 500 points en carrière, All-Star à 14 reprises, tout ça en 21 saisons avec les Mavs. L’homme d’une franchise, tout simplement. Un homme qui continue évidemment de soutenir son ancienne équipe et de suivre l’actualité qui l’entoure. Et en ce moment, niveau actu à Dallas, disons qu’on a un peu l’impression d’être dans la mythique série de David Jacobs. Entre les tensions internes qui ont été révélées au monde entier, le licenciement du manager général Donnie Nelson et le départ du coach Rick Carlisle, on a vécu une semaine très agitée chez les Mavericks. Et désormais, il va falloir faire les bons choix pour emmener la franchise dans la bonne direction et maximiser les prochaines années de la jeune superstar Luka Doncic. Ainsi, le proprio Mark Cuban a décidé de faire appel à Dirk, son héros. Selon ESPN, Nowitzki a accepté de rejoindre sa franchise de cœur en tant que conseiller spécial pour participer au processus de recrutement concernant le prochain manager général et le prochain coach. On ignore si ce nouveau poste correspond à un CDD lié à la situation actuelle des Mavericks ou s’il représente le début d’une belle reconversion pour Dirk mais en tout cas, cela montre à quel point la voix de Nowitzki est respectée à Dallas.

Quelque part, Dirk Nowitzki revient pour le money time. Quand vous avez un génie du basket comme Luka sous la main, et que vous devez choisir un GM et son futur entraîneur, c’est interdit de se planter. D’après ESPN, Mark Cuban aurait également fait appel à la société de conseil Sportsology pour l’accompagner dans le choix du futur manager général, la preuve de l’enjeu qui entoure cette décision. On rappelle quand même que Donnie Nelson était aux Mavericks depuis 24 ans, autant dire que la franchise texane vient de tourner une grosse page, d’autant plus que Rick Carlisle était lui coach depuis 2008. À l’heure de ces lignes, ça reste assez flou concernant les potentiels candidats pour ces deux postes évidemment très importants au sein d’une franchise. On a entendu le nom de Michael Finley, ancien coéquipier de Dirk, pour prendre la succession de Nelson, tandis que Jason Kidd – champion NBA avec Nowitzki en 2011 – serait également dans les petits papiers des Mavericks pour le poste de coach. Par ailleurs, toujours selon les infos d’ESPN, l’assistant Jamahl Mosley serait aussi un candidat sérieux grâce à sa bonne relation avec Luka Doncic. À suivre donc.

Mark Cuban compte faire les choses dans l’ordre. Un nouveau GM d’abord, un nouveau coach ensuite. Deux décisions cruciales pour la franchise de Dallas, deux décisions où Dirk Nowitzki aura donc son mot à dire. Il faudra avoir le nez fin les gars.

Source texte : ESPN