Adidas D.O.N. Issue 2 Venom : des chaussures badass idéales pour faire du sale sur le terrain

Le banquier risque de ne pas être content, mais on n’a pas pu résister une seule seconde. La hype est folle, le style est dingue, la tentative est déjantée et notre carte bleue brûle, mais ça vaut le coup parce que des pompes badass comme ça, c’est pas tous les trois Avengers que ça sort. La Adidas D.O.N. Issue 2 Venom est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers. Par ici la présentation !

La légende disait donc vrai, que l’on soit un enfant de 4 ans ou un adulte qui n’arrive pas à ne pas dépenser son argent : on aime les super-héros. Tout le monde avait déjà bavé ou fait chauffer la carte bleue lors de la première collaboration entre la marque aux trois bandes et Marvel pour Donovan Mitchell, ou alors quand il y avait eu cette collaboration entre Star Wars et la firme allemande. Autrement dit, à part sponsoriser les Girondins de Bordeaux, Adidas est plutôt très doué pour les collabs. Dans la suite de cette série à succès, le grand rival de Nike, qui dépasse un peu le maitre cette fois, a pu sortir différentes déclinaisons de l’univers de Peter Parker avec des Adidas D.O.N. Issue 2 Spidey Sense, D.O.N. Issue 2 The Journey, D.O.N. Issue 2 Ghost-Spider, on espère qu’il y aura autant de déclinaisons qu’en latin et que de numéros de comics Spider-Man. Cette fois-ci, les dieux de la sneaker nous bénissent avec la Adidas D.O.N. Issue 2 Venom, on est prêt à sacrifier toutes nos anciennes chaussures pour les remercier. Vivement la paire pour le Bouffon Vert qui risque d’être très sympa aussi, en revanche on a moins hâte de celle de l’Homme-sable, c’est sûrement moins pratique sur le terrain. Venom c’est ce antihéros de Spider-Man, un extra-terrestre très flippant aussi fort que dangereux, comme Donovan Mitchell. Mais alors si Venom est l’alter ego de Spidey, est-ce que cela fait de Joe Ingles l’alter ego de Spida ? On rappelle que le D.O.N. signifie Determination Over Negativity soit la détermination au-dessus de la négativité, pas juste parce que le numéro 45 est fan d’Alpha Wann le vrai Don Dada. Le coup marketing entre Marvel et la marque de Kanye West, Dinos et Pogba est juste sublime, ils ont bien tissé leur toile (badum tsss). Le deuxième film de Venom sortant bientôt, il fallait bien que le Symbiote se rattache à quelque chose, pas un humain cette fois mais bien une chaussure, pour le plus grand bonheur d’absolument tout le monde… sauf les arachnophobes évidemment.

Du coup le régal de la chaussure version extraterrestre Klyntar se résume en trois couleurs : bleu blanc rouge allez les bleus on croit en vous pour se venger du Portugal noir, rouge et blanc. Du noir sur toute la chaussure comme le corps de Venom, avec en énorme kiff, un œil sur chaque languette en blanc pour vraiment effrayer ses adversaires. En plus, au talon nous pouvons voir les dents acérées par-dessus ses gencives bien rouges, la seule condition pour garder cette paire aussi soin c’est de lui brosser les dents tous les 2-3 jours. Il y a également des tâches de rouge, pas parce que les vendeurs n’ont pas bien brossé mais parce que ces tâches rappellent des gouttes de sang, ça parait dégueu mais c’est encore plus badass sur la chaussure. Enfin, la semelle est travaillée pour ressortir couleur langue de Venom. A part tisser des toiles, on ne voit pas bien ce que cette paire pourrait avoir de plus. Ah bah si, on a trouvé, il y a un système de laçage intelligent, une chaussure respirante (on vous épargne la blague Geox), une semelle intermédiaire flexible Bounce, une semelle extérieure en caoutchouc pour une résistance accrue et une accroche supérieure : absolument tout pour aider à développer tes Spidey-Senses comme Donovan Spida Mitchell et son explosivité/vitesse/flair.

La grande-sœur : la Adidas D.O.N. Issue 1 Symbiote Spider-Man, pas encore Venom mais on y est presque.

On les imagine déjà à ses pieds : Tom Hardy pour le prochain film Venom, ce serait énorme.

L'occasion parfaite pour les porter : lors de ton plus gros derby, ton clasico, sur ton playground ou en club, histoire d'effrayer tes adversaires.

On aime : on croit que c'est plutôt clair ; absolument tout, en plus le prix est bien plus abordable que d'autres chaussures, alors c'est qui le méchant/super-héros finalement ?

On aime moins : l'élimination du Jazz avant même le Game 7 qui aurait été un must-watch.

La Adidas D.O.N. Issue 2 Venom est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 109,90 euros. Des chaussures très « vilaines » pour un prix si héroïque. Attention, la seule condition pour porter ces chaussures c’est de les assumer et ne pas commencer à jouer comme Spider-Cochon, car comme dirait Ben Parker : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ».

Source : Adidas