Un air chaud souffle sur la NBA depuis quelques semaines, un air de record, un air qui sent la perf, un air qui sent l’histoire avec un grand H. C’est bien simple, depuis quinze jours environ chaque soirée de NBA ou presque est synonyme de dinguerie. Attendez on la refait. Depuis quinze jours environ, chaque soirée de NBA est synonyme de DINGUERIE.

Ce matin c’est donc de Donovan Mitchell et de ses 71 points dont on parle.

Mais tout ça n’est en fait que la suite logique des derniers évènements.

Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Donovan Mitchell, Joel Embiid, LeBron James… mais quelle mouche vous a donc piqué ? Cette saison au scoring ? Treize fois un joueur a dépassé la barre des 50 points, et six de ces matchs ont eu lieu dans les deux dernières semaines.

There have been thirteen 50-point games this season. Six of them have come in the last 2 weeks. An insane stretch of basketball. — Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) January 3, 2023

“Insane” est le mot, surtout qu’à ces perfs au scoring s’ajoutent bien souvent quelques douceurs statistiques au rebond ou à la passe, voire aux deux en même temps pour les plus gloutons de la bande. Au 3 janvier pas moins de six joueurs tournent à plus de 30 points de moyennes, auxquels on peut rajouter Kevin Durant à 29,7 et le duo LeBron / Spida qui va bientôt s’en rapprocher à ce rythme-là, et la succession de matchs incroyables ces derniers temps nous fait nous poser la question fatidique : a-t-on déjà vécu pareil coup de chaud ?

Donc attendez si je suis bien, sur ces 2 dernières semaines… Luka en 60-20-10 Giannis 2 fois de suite en 40-20-5 Donovan en 71-8-11 LeBron 2 fois de suite en 40-10 à 38 ans Jokic en 40-27-10 MAIS QU’EST-CE QUI SE PASSE EN NBA EN CE MOMENT ?! 😭😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023



Difficile de se replonger dans les schedules carrés et complets de cette époque mais quand on voit ce genre de lignes statistiques un nom nous revient forcément en tête : celui du GOAT des chiffres, Wilt Chamberlain. Un homme qui évoluait sur une autre planète et qui nous renvoie, par exemple, en 1962, lorsque une demi-douzaine de monstres durent laisser le trophée de MVP à un Bill Russell trop solide et trop valuable. L’année 62 en stats ? Visez plutôt :

Wilt Chamberlain : 50,4 points

Oscar Robertson : 30,8 points, 11,4 rebonds et 12,5 passes

Elgin Baylor : 38,3 points et 18,6 rebonds

Bill Russell : 18,9 points et 23,6 rebonds

Joli carré d’as et laissez-nous vous dire que cette saison-là ils n’étaient pas seuls, et que c’est donc à cette époque moyen-âgeuse que nous renvoie donc la période statistique actuelle. Luka Doncic qui claque un 60/20/10 ? Vingt matchs seulement ont offert ce genre de perf, et dix-huit l’ont été des mains du grand Wilt (Luka et Shaq pour les deux autres). Giannis en 40/20/5 deux soirs de suite ? Pas vu depuis… Wilt Chamberlain. 40/27 pour Jokic ? Du Wilt, avec des passes en plus.

Vous l’aurez compris, c’est en quelques sortes un hommage à l’homme aux 100 points qu’est en train de faire notre NBA contemporaine, avec des perfs sorties de nulle part, quasiment tous les soirs. Un conseil pour la suite ? Ne ratez plus rien, mettez le réveil chaque nuit, car ça peut tomber n’importe où, n’importe quand, et avec n’importe qui.