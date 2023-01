Que se passe-t-il en ce moment en NBA ? Aucune idée, mais ce qui est sûr c’est qu’on prend notre pied. Ce lundi soir, Donovan Mitchell a créé une nouvelle faille dans l’espace record de l’histoire de la NBA, en terrassant les Bulls à Cleveland : 71 points, 8 rebonds et 11 passes, voici la nouvelle meilleure performance de l’histoire des Cavs…!

Les soirées s’enchaînent, et les performances all-time aussi.

Après Luka Doncic, Nikola Jokic, LeBron James, Joel Embiid ou encore Giannis Antetokounmpo, on pensait respirer deux secondes sans avoir un moment légendaire défiler sous nos yeux.

C’était sans compter sur Donovan Mitchell, qui a voulu lui aussi ajouter sa patte à une saison historique.

Ce lundi soir, les Cavs affrontaient les Bulls à domicile sans Darius Garland ni Evan Mobley, le genre de mission complexe à gérer quand en plus les Bulls en face sont un minimum en confiance. En contrôle de la partie pendant une majeure partie de la soirée, les potes de DeMar DeRozan (44 points) se voyaient bien continuer leur récente belle dynamique en s’imposant à Cleveland.

Mais c’était sans compter sur Donovan Mitchell, soudainement possédé par les plus grands dieux du scoring.

Explosion au troisième quart afin d’aider les siens à recoller au score, improvisation au buzzer et main en feu dans l’overtime, l’arrière des Cavs était dans une zone comme on en voit rarement.

71 points, 8 rebonds et 11 passes, la meilleure performance de l’histoire des Cavs et une des 7 plus grandes performances au scoring de tous les temps.

DONOVAN MITCHELL STRATOSPHÉRIQUE !! 😱😱😱 71 POINTS

8 REBONDS

11 PASSES 22/34 AU TIR

7/15 À TROIS POINTS

18/23 AUX LANCERS FRANCS LA PLUS GRANDE PERF DE L’HISTOIRE DES CAVS !! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JafIMFsOTL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

Les highlights des 71 points (!!) de Donovan Mitchell cette nuit. Oui oui, 71 points. Une des meilleures performances au scoring de toute l’histoire de la NBA ! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/Njtf9EUGVx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

LES 7 JOUEURS QUI ONT MIS 70 POINTS MINIMUM DANS UN MATCH NBA : Wilt Chamberlain (6x)

Kobe Bryant

David Thompson

David Robinson

Devin Booker

Elgin Baylor

Donovan Mitchell Extraordinaire. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

Un screen pour l’éternité. 71 points. pic.twitter.com/8nd0Y884Zy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

Les Cavs étaient pourtant tellement mal embarqués, et les Bulls peuvent encore se prendre la tête à deux mains.

Dans un match à l’arbitrage serré, il fallait utiliser tous les vices possibles et imaginables pour s’en sortir. Comme ? Faire une “Luka” aux lancers francs quasiment au buzzer, Donovan Mitchell loupant intentionnellement son lancer pour récupérer le rebond et égaliser au score devant une foule en délire. Overtime inespéré à Cleveland, c’est tout ce que demandait la star des Cavs.

Car devant un banc n’en croyant pas ses yeux, Mitchell va continuer son explosion avec des tirs à trois points meurtriers en prolongation, plongeant l’Ohio dans une transe indescriptible et la planète basket dans un rendez-vous immanquable à Cleveland. Oui, il fallait être là pour le voir et pour le croire, pour comprendre cette performance extraordinaire.

En voyant le chronomètre défiler, et donc la victoire se rapprocher, soudain la réalité reprenait ses droits. On vient de voir un match à 71 points ? Yep. On vient de voir la meilleure performance de l’histoire des Cavs, devant LeBron et Kyrie ? Yep. On vient de voir un nouveau chef d’oeuvre, dans une NBA sans dessus-dessous actuellement ? Yep.

Si vous hésitez encore à dormir, les preuves n’en finissent plus pour vous pousser à rester éveillés.

Car en ce moment ? Une nuit de basket équivaut à une perf qu’on ne pourra jamais oublier.

Donovan Mitchell devient ainsi le 7ème joueur à planter 70 pions minimum dans un match NBA, et l’arrière y ajoute 11 passes pour un double-double historique. Merci la NBA, merci Spida, et merci à ces joueurs qui n’en finissent plus de nous faire rêver.