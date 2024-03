Touché au genou et absent lors des deux derniers matchs, Donovan Mitchell continue de soigner une contusion osseuse contractée fin-février. Le leader des Cavaliers restera sur le bord du terrain cette semaine avant d’être réévalué pendant le week-end.

Mois de mars oblige, aucun risque ne sera pris avec la santé du All-Star de Cleveland. Mitchell a été particulièrement sollicité récemment, en cumulant 39 minutes de moyenne sur ses cinq derniers matchs, et profitera donc de repos supplémentaire à quelques semaines des Playoffs. Il va recevoir une injection de plasma riche en plaquettes dans la semaine afin de définitivement régler ses douleurs au genou gauche.

3 matchs d’absence en plus pour Donovan Mitchell. https://t.co/UIyMPDRCzG

D’autant que le programme de la semaine est plutôt chargé dans l’Ohio. Cleveland reçoit les Celtics, leaders de l’Est et invaincus depuis dix matchs dès cette nuit, avant d’enchainer en back-to-back du côté d’Atlanta. Pour clôturer la semaine, Rudy Gobert et sa bande, toujours leaders de l’Ouest, se paieront une petite visite à la Rocket Mortgage FieldHouse.

Les pépins physiques de l’arrière coïncident avec un petit coup de moins bien sportif. Les Cavs comptent autant de défaites (cinq) sur les neuf derniers matchs que sur les 24 précédents. Mais aller en Playoffs avec l’avantage du terrain est toujours un objectif a la portée du groupe de J.B. Bickerstaff. Le coach aura également l’occasion de peaufiner ses systèmes sans son franchise player, en donnant – par exemple – plus de responsabilités au duo Garland-Mobley.

L’objectif est évidemment d’avoir un groupe au complet dans six semaines, à commencer par un Donovan Mitchell sur ses deux genoux. L’arrière, qui envoie 28 points, 5 rebonds et 6 passes par soir, livre un exercice 2023-24 de haut vol, et c’est tout l’Ohio qui l’espère en forme dans les prochaines semaines !

Source texte : ESPN