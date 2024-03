Dans une saison pas toujours facile en termes de temps de jeu, Rayan Rupert a su saisir sa chance cette nuit avec les Blazers. L’arrière tricolore a signé sa meilleure performance de la saison avec 13 points et 6 rebonds en sortie de banc face aux Wolves.

Les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas pour Rayan Rupert du côté de l’Oregon. Le Français continue d’alterner entre l’équipe G League et les soirées en NBA. Si l’arrière doit souvent se contenter des miettes du garbage time, il arrive aussi que Chauncey Billups le lance un peu plus tôt dans le match, notamment lorsque l’infirmerie est bien remplie. C’était le cas cette nuit et Rupert a pu entrer dès la fin du premier quart-temps pour défier Rudy Gobert et ses copains Wolves.

Rayan Rupert a d’ailleurs pu croiser son compatriote à plus d’une reprise, notamment lorsqu’il a mis ce petit floater tout en touché qui est passé juste au-dessus des mains de Gobzilla. On a bien aimé aussi le gros 3-points sur la truffe de Karl-Anthony Towns. Niveau de confiance à 110%. Pour le reste, du très propre avec 13 points (record en carrière) et 6 rebonds (record en carrière) en 23 minutes et des pourcentages qui feraient rougir Monsieur propre (5/7 dont 3/3 à 3-points).

De bon augure pour la suite et c’est ce genre de perfs qui pousseront Chauncey Billups à lui offrir toujours plus de temps sur les parquets. Le coach a d’ailleurs encensé son rookie en conférence d’après-match.

“Je suis content et fier pour Rups [Rayan Rupert, ndlr]. Il a eu l’opportunité de jouer et il a mis des gros tirs à 3-points. Son activité au rebond était bonne aussi.”

Dans une fin de saison sans ambition sinon la Lottery NBA, les Blazers devraient pouvoir filer de nombreuses minutes à leurs jeunes et on espère que Rayan Rupert pourra enfin avoir sa chance sur la durée. Il déçoit rarement, il a juste besoin de temps de jeu pour montrer ce qu’il vaut. Allez Chauncey, il est temps !