Deuxième match de Rayan Rupert en G League cette nuit, deuxième bonne perf pour le Français, et les Blazers n’ont donc pas attendu pour rappeler RR dans le groupe pour le match de ce soir face aux Lakers.

12 points, 10 rebonds et 3 passes avant-hier face aux Lakers… de South Bay, 15 points, 3 rebonds, 3 passes et 3 interceptions hier, toujours face aux Lakers de South Bay. Rayan Rupert n’avait pas vraiment eu l’occasion de briller en NBA depuis le début de saison (deux bouts de match) mais il a réussi ses premiers pas en G League avec le Rip City Remix. Conséquence directe ? Les Blazers l’ont rappelé, ainsi que Kris Murray, dans le groupe NBA qui affrontera les Lakers ce soir à Los Angeles. Les vrais Lakers cette fois-ci.

OFFICIAL: The @trailblazers have recalled forward Kris Murray and guard/forward Rayan Rupert from the @ripcityremix.

Après avoir signé un contrat garanti avec les Blazers (trois ans dont deux avec team option), Rayan Rupert s’était vu signifié qu’il ferait un peu la navette en ce début de saison, mais les blessures d’Anfernee Simons puis Scoot Henderson rabattent un peu les cartes sur les lignes arrière. Poste 2/3, Rayan Rupert se voit donc offrir la chance d’aller gratter quelques minutes dans un premier temps et, pourquoi pas, d’intégrer la rotation de Chauncey Billups s’il fait ses preuves.

Une belle preuve de ce à quoi sert la G League. Prendre un peu de rythme, de confiance, et rester chaud en cas de besoin pour l’équipe 1. Rendez-vous ce soir pour Rayan Rupert, parait même que LeBron James n’est pas sûr de jouer depuis qu’il a appris la nouvelle.