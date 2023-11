Alors que la saison régulière NBA continue de battre son plein, la campagne de G League a commencé cette nuit et on avait notamment deux Français sur les parquets : Sidy Cissoko et Rayan Rupert.

Sidy Cissoko

29 minutes de jeu, 11 points (3/8 au tir, 1/3 à 3-points, 2/2 aux LF), 6 rebonds, 4 passes, 1 contre et 4 turnovers

Pendant que tous les yeux sont rivés sur Victor Wembanyama chez les Spurs, Sidy Cissoko essaye de s’illustrer en G League. C’est ce qu’il a réussi à faire cette nuit en lâchant un très gros poster sur la tête de deux mecs du Birmingham Squadron. Mais à part ça, Sidy ne gardera pas un grand souvenir de sa soirée, son équipe prenant 40 pions dans les dents (130-90 score final) pendant que lui a été limité à 11 points.

SIDY CISSOKO VIENS D'ARRACHER LE CERCLE 😮

— NBA G League France

Rayan Rupert

30 minutes de jeu, 12 points (5/10 au tir, 1/1 aux LF), 10 rebonds, 3 passes, 1 interception et 3 turnovers

Soirée plus heureuse pour Rayan Rupert sous les couleurs du Rip City Remix, qui a battu sans trembler les South Bay Lakers (133-105). Le Frenchie drafté en milieu de deuxième tour par les Blazers a apporté sa pierre à l’édifice en lâchant un petit double-double des familles, dans l’ombre du bouillant Duop Reath (37 points). Des débuts pas inintéressants sur lesquels il faudra capitaliser dès ce samedi dans le rematch face à South Bay.

Rayan Rupert à été assigné aux Rip City Remix, la nouvelle équipe affiliée aux Blazers, pour l’opening night !

Il aura l’occasion de jouer dans ces (en toute impartialité) bijoux de maillots domicile 😍

Un avis @BlazersFr ? 😮

— NBA G League France

Mais aussi

Le carton d’Emoni Bates : 29 points et 7 tirs primés pour ses débuts en G League.

Le chantier de Luka Garza : 37 points et 13 rebonds avec les Iowa Wolves.

Les Delaware Blue Coats qui ont reçu leurs bagues de champion (oui ça se fait aussi en G League).

Emoni Bates went off for 29 POINTS on 10/16 and hit 7 threes in his G League debut 🔥

— Overtime

Source texte : G League