Véritable punchline de la NBA depuis des années, les Houston Rockets ne font plus rire personne en ce début de saison : les hommes d’Ime Udoka sont effectivement sur une série de cinq victoires de suite et affichent un bilan de cinq succès pour trois défaites en huit matchs.

Comment ça, les Houston Rockets gagnent des matchs de basket ? Oui la phrase est bizarre mais elle est bien réelle.

Pour la première depuis janvier 2021, les Fusées sont sur une série de cinq succès consécutifs après leur nouvelle victoire contre les Pelicans vendredi. Pelicans, Lakers, Kings (deux fois), Hornets, ils sont tous tombés contre la bande de Fred VanVleet en ces dix premiers jours de novembre.

5ème (!!) victoire de suite des Rockets !

5 victoires consécutives, dans des registres très différents.

Ime Udoka trouve des lineups défensifs hyper intéressants, et Fred VanVleet montre exactement pourquoi il a été signé au prix fort cet été.

Fait bon d’être fan de Houston !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2023

La victoire de la nuit dernière contre la Nouvelle-Orléans est très symbolique du nouveau visage des Rockets. Fini le centre aéré, on a enfin une vraie équipe de basket à Houston. Une équipe où ça joue dur, où ça défend, où ça s’accroche, et où ça se bat ensemble. Autant de choses qui manquaient aux Fusées sous Stephen Silas, et qui sont très caractéristiques du basket prôné par Ime Udoka.

L’arrivée d’Udoka sur le banc ainsi que des vétérans comme VanVleet, Dillon Brooks ou encore Jeff Green ont changé la culture de cette équipe de Houston, et ça se voit particulièrement sur les jeunots du groupe. “Fred, Jeff et Dillon, ils sont sur notre cul” a notamment déclaré Alperen Sengun, exceptionnel d’intensité des deux côtés du terrain hier pour permettre le comeback des Rockets face aux Pels.

LOOK AT ALPEREN SENGUN pic.twitter.com/B2Us76VICi

— Bradeaux (@BradeauxNBA) November 11, 2023

Dans le Top 10 des meilleures défenses de ce début de saison, 13e à l’efficacité offensive et même 6e au net rating, les Fusées possèdent aujourd’hui une structure solide qui leur permet enfin de décoller. Tout n’est pas parfait bien sûr mais il y a des signes qui ne trompent pas : enchaînement de stops défensifs dans le quatrième quart-temps comme face aux Pels, limitation des turnovers, domination du money-time sous l’impulsion des leaders (coucou Fred VanVleet), tout ça c’est le lot des bonnes équipes.

“On n’a pas joué notre meilleur match, mais c’est presque plus satisfaisant de gagner de cette manière que par un blowout. On a trouvé un moyen de gagner grâce à l’effort qu’on a produit. Gagner des matchs sans jouer notre meilleur basket et en devant faire face à l’adversité, c’est gratifiant.” – Ime Udoka après le succès face aux Pels

Des victoires gratifiantes, mais qui vont surtout permettre aux jeunots de l’équipe de grandir beaucoup plus vite, sous les yeux des vétérans qui les entourent. Sengun, Jalen Green et tous les autres découvrent les matchs à haute intensité. Ils découvrent enfin le goût de la victoire après n’avoir connu rien d’autre que la défaite depuis leur arrivée en NBA. Ils découvrent enfin la joie de figurer à l’intérieur d’une vraie équipe de basket.

Alors vivement la suite !