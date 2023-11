S’affrontant pour la première fois en NBA cette nuit, Rudy Gobert et Victor Wembanyama n’ont que du respect l’un pour l’autre. Alors que le second considère le premier comme un mentor, Rudy croit plus que jamais en la capacité de Wemby d’atteindre les sommets.

L’image était belle : Rudy Gobert et Victor Wembanyama qui s’échangent leur maillot avant de poser pour la photo, juste après leur premier affrontement en NBA.

Un affrontement qui restera forcément dans la mémoire des deux hommes. Affrontement qui a fini par tourner à l’avantage du Rudy Gobert – vainqueur de la rencontre avec les Wolves – mais dans lequel Wemby a brillé avec 29 points (12/21 au tir), 9 rebonds, 4 passes et 4 contres. De quoi recevoir les louanges de Rudy (via ESPN).

“Il va devenir un vrai, vrai problème (en NBA). C’est déjà le cas, mais je pense qu’il va devenir un vrai, vrai problème très vite. Je suis vraiment heureux et fier de son évolution et de sa progression. […] Son approche, son dévouement, son éthique de travail, et tout le boulot effectué ces trois derniers mois depuis la Draft, ça paye.”

Même si Victor a connu des matchs plus compliqués que celui de cette nuit et que les Spurs perdent beaucoup (4 défaites de suite), les débuts de Wemby en NBA sont plutôt réussis : quasiment 20 points de moyenne, 8,6 rebonds, 2,6 contres et 1,1 interception à 46% au tir. Des performances qui rendent fier Rudy Gobert, “un peu comme un père” pour reprendre les mots de ce dernier.

En tant que triple meilleur défenseur NBA, Gobert estime que Victor Wembanyama – 19 ans – est largement en avance dans la compréhension défensive du jeu et l’impact qu’il peut avoir dans sa propre moitié de terrain, en plus des 20 points qu’il met déjà en attaque tous les soirs. Qu’est-ce que ça va donner quand Vic aura pris du galon ? La réponse de Rudy est aussi simple que flippante.

“Je n’arrive même pas à imaginer ce qu’il peut devenir.”

__________

Source texte : ESPN

Wemby et Rudy 🥹❤️🇫🇷 pic.twitter.com/k7vZwfSECB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2023

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2023

Wemby et Rudy qui échangent leurs maillots 🥹❤️🇫🇷 pic.twitter.com/d1OaOIAeGJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2023