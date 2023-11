Dans le cadre du In Season Tournament, les San Antonio Spurs reçoivent cette nuit, à 2h du matin, les Minnesota Timberwolves. Une rencontre spéciale pour les fans français de NBA puisqu’il s’agit du premier affrontement entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert.

Pour les Américains, il y a trois Tour Eiffel dans le Monde, Victor Wembanyama, Rudy Gobert et celle de Las Vegas. Or, deux d’entre elles vont s’affronter pour la première fois de leurs carrières respectives ce soir en NBA et, spoiler, Las Vegas n’a pas encore de franchise dans la Grande Ligue.

Victor Wembanyama et Rudy Gobert ont une histoire qui les lient depuis longtemps. Dans son documentaire Un1que, diffusé sur Canal +, le rookie des Spurs raconte que le triple défenseur de l’année lui a envoyé des habits pendant longtemps puisqu’il était compliqué pour lui d’en trouver à sa taille. C’est également lors d’une vidéo YouTube dans laquelle les deux géants s’affrontaient en un-contre-un que beaucoup de gens ont découvert la pépite de Nanterre.

2m24 contre 2m16, 2m43 d’envergure contre 2m35, le duel entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert est de taille. Et si la lumière est, depuis la reprise, davantage portée sur le plus jeune des deux hommes et que ce dernier a déjà battu le career high de son ainé au scoring (38 contre 35), le pivot des Timberwolves est excellent en ce début de saison.

Le natif de Saint-Quentin tourne à 12,7 points, 13,6 rebonds et 2,1 contre de moyenne lors de ses sept premiers matchs tout en étant premier de la Ligue dans de nombreuses statistiques défensives. Il est l’un des grands artisans du très beau début de saison de Minnesota. Les Wolves sont troisièmes de la Conférence Ouest et se sont notamment illustrés en dominant les Nuggets et les Celtics. Ils ont également le meilleur defensive rating de la Ligue pendant que leurs adversaires du soir, les Spurs, possèdent le pire.

De son côté Victor Wembanyama sort de deux matchs un petit peu plus compliqués et d’une prestation très moyenne pour sa première au Madison Square Garden. Il aura à cœur de prendre le meilleur sur l’un de ses mentors afin de ramener à San Antonio leur quatrième victoire de la saison.

Cette rencontre est la première des deux équipes dans le NBA In-Season Tournament et le vainqueur reviendra à la hauteur des Warriors, actuels premiers du West Group C (Warriors, Thunder, Kings, Timberwolves et Spurs).

Ah, et si la présence des deux Français ne suffit pas à vous donner envie de regarder la rencontre, on se doit de vous informer qu’il y aura également Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, Devin Vassell ou encore Keldon Johnson sur le parquet (coloré) du Frost Bank Center, ce soir à 2h du matin !

Source texte : Basketball Reference