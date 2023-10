Après un premier match compliqué mais encourageant face aux Mavericks mercredi soir, Victor Wembanyama enchainait cette nuit, toujours dans sa salle de San Antonio, toujours face à un voisin du Texas. Cette fois-ci les Spurs ont gagné, et Victor a encore performé, différemment mais ce ne fut pas moins intéressant. On vous raconte tout ça… action par action ?

Premier quart-temps

Fade away sur Alperen Sengun, ça démarre fort

Claquette ratée

Fade away raté

Alley-oop envoyé par Keldon Johnson, Vic postérise… Jeremy Sochan

Shoot à 3 en première intention, raté

Shoot à 3 bien défendu par Jabari, raté

Drive, faute de Dillon Brooks, 1/2 aux lancers

Rebond offensif et fade away, raté

Remplacé par Cedi Osman avec 6,53 à jouer, 2/7 au tir, gourmand

Rentre à nouveau avec 2,21 à jouer

Ime Udoka fait rentrer Boban Marjanovic pour répondre à la taille de Victor

Interception dans les mains de Jae’Sean Tate

Dissuasion sur un tir à 3-points de Jalen Green

Wemby fadeaway to get the scoring started in San Antonio!

📺 Rockets @ Spurs- LIVE NOW on the NBA App: https://t.co/htyakZeFve pic.twitter.com/lr3vIJrC1j

— NBA (@NBA) October 28, 2023

Just throw it up and Wemby will go get it… pic.twitter.com/0cvYsASip8

— NBA (@NBA) October 28, 2023

Deuxième quart-temps

Catch and shoot à 3-points, raté

3-points dans le corner, raté

Remonte le terrain en dribble tel une antilope… qui dribble, et sert Tre Jones dans le corner

Rebond tranquille sur un raté de Fred VanVleet

Pendant ce temps c’est Devin Vassell qui fait son show

Avion à 3-points, faudrait régler la mire là

Faute sur Alperen Sengun

Remplacé par Jeremy Sochan à 8,39

Rentre à 1,27 et c’est toujours Vassell qui assure le scoring

Rebond type Statue de la Liberté et passe décisive pour Cedi Osman

Bonne dissuasion sur un hook de Sengun

Troisième quart-temps

Bonne défense sur Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun

Attaque le cercle, faute de Jabari Smith Jr., and one, c’est ça qu’on veut

Post-up sur Jabari, enfin, mais balle volée par Dillon Brooks, le vilain

Tentative de prise de position dessous, repoussé par Dillon Brooks, encore lui

Envoyé au alley-oop par Keldon Johnson, faute de Jabari

Tir à 3-points raté

Remplacé par Cedi Osman à 6,26

Right out of halftime and Wemby gets the And-1 to go!

📺 Rockets and Spurs 3Q is LIVE NOW on the NBA App: https://t.co/htyakZeFve pic.twitter.com/dZ5rwAgx2M

— NBA (@NBA) October 28, 2023

Quatrième quart-temps

Rentre à 10,20 pendant une pub Monster Tacos en bandeau

Reverse alley-oop en contre-attaque, une phrase tout à fait Wembesque

Sent passer une mouche sous ses aisselles, mais c’était Fred VanVleet

Rebond tranquille

Ballon perdu

Provoque la quatrième faute de Fred VanMouche

Enroule Jabari Smith Jr. et lui colle un énorme tomar sur la truffe. AND ONE.

Sort se reposer (un peu) à 5,25, y’a un money time à gérer ensuite

Rentre à 3,10 de la fin du match

Oh le DOUBLE CONTRE SUR JABARI SMITH JR. C’EST GREGORY COUPET EN LIGUE DES CHAMPIONS

Provoque la faute de Jabari Smith Jr., et bientôt la fin de sa carrière ?

Les deux lancers sont marqués.

Wemby égalise en force, dans la raquette, sur la tête de vous savez qui.

Rebond sur le dernier tir du match, entre-deux avec le vilain Brooks

Entre-deux remporté, let’s go OT !

WEMBY REVERSE OOP.

Rockets: 95

Spurs: 90

4Q is LIVE NOW on the NBA App: https://t.co/htyakZeFve pic.twitter.com/vyD2uW0MKF

— NBA (@NBA) October 28, 2023

Are you kidding me Victor Wembanyama?? 😳 pic.twitter.com/64d8NjSoGj

— NBA (@NBA) October 28, 2023

WEMBY DENIAL X2 🤯

Ridiculous. pic.twitter.com/7Qo6U83yEC

— NBA (@NBA) October 28, 2023

Wemby ties it up ‼️

111-111

Get to the NBA App https://t.co/htyakZeFve pic.twitter.com/3OUq2KPNgj

— NBA (@NBA) October 28, 2023

Prolongation

Grosse séquence défensive, provoque une faute de Dillon Brooks sur la contre-attaque

Petit shoot sur la tronche de Dillon Brooks

Rebond offensif x2 et claquette d’Alien mais les arbitres refusent le panier : la raison ? “s’est pas du jeu s’est trop fassile”

Deux petits lancers, un petit rebond

Un GROS rebond

Dans les tribunes Matt Bonner transpire de… bonheur

Et le grand Vic célèbre sa première victoire en NBA

Les stats finales du V ? 21 points à 7/19 au tir dont 0/6 du parking et 7/8 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe, 2 steals et 3 contres

Un match en deux temps et une première victoire en carrière pour Victor Wembanyama. Le Frost Bank Center a vibré, Wemby a kiffé et arborait un sourire XXL en fin de match. Comme un enfant qui vit son plus grand rêve, enfin un peu plus que ça.