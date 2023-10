Les attentes étaient folles, à juste titre, et comme très souvent Victor Wembanyama a été à la hauteur de l’évènement. Premier match de pré-saison pour Wemby et déjà une demi-douzaine de bonbons à se mettre sous la dent, ce jeune homme est décidément… différent.

Une atmosphère étrange planait autour du Paycom Center cette nuit, à l’occasion de ce premier match de pré-saison pour le Thunder d’Oklahoma City et les Spurs de San Antonio. Pourquoi ? Car indépendamment du fait que ces deux équipes représentent des projets jeunes excitants, celui d’OKC étant plus avancé évidemment, on a eu droit cette nuit au choc entre deux joueurs potentiellement générationnels : Victor Wembanyama et Chet Holmgren. On vous parle de ce duel juste ici, et en ce qui concerne le géant français visez plutôt, vous allez vite comprendre que la nuit fut assez folle.

1er passage, 6 minutes et 32 secondes : 10 points à 4/5 dont 0/1 du parking, 2/3 aux lancers, 1 rebond, 1 steal, 1 contre, 1 balle perdue et 1 faute

Dans le cinq avec Tre Jones, Devin Vassell, Julian Champagnie et Zach Collins. Vic se fait blouser l’entre-deux par un coquin Luguentz Dort, puis propose une belle course ligne de fond avant de lâcher une passe pour Zach Collins qui coupe au cercle dans l’axe. Wemby joue la carotte en attaque, on devrait revoir ce genre de situation assez souvent, ça ne paie pas en début de match, pas plus que ses tirs (ratés) ou ses passes (ratées). Génial, Victor Wembanyama serait finalement surcoté ?

Oh la bonne blague. Victor claque un dunk, puis un autre en contre-attaque, consécutif à l’une des ses fameuses carottes. La suite de son premier quart ? Un contre sur Jalen, un and-one viril, 1/2 lancers, de la grosse défense en périphérie et un nouveau dunk en contre-attaque. Vic est remplacé par Dominic Barlow apris 6,30 de jeu, et nous on part tartiner du Boursin sur une biscotte.

Wemby dépassé sur le dribble ?

Pas de problème.

Go go gadget o BLOCK.

2ème passage, 5 minutes 40 + 1 minute : 8 points à 3/4 au tir dont 2/2 du parking, 1 rebond, 1 steal, 1 balle perdue, 1 faute

De retour au début du deuxième quart, Victor débute ce round comme le premier, avec quelques approximations. Une passe ratée, un shoot très difficile mais derrière trois lancers récupérés sur une faute de Jalen Williams… challengée et effacée par Mark Daigneault. Une bonne passe pour Bouteille de Champagnie puis LE MOVE de la soirée terminé avec sa gigantesque main gauche (voir ci-dessous), la confiance est revenue, est-elle seulement partie, et Wembouze enchaine avec deux tirs à 3-points consécutifs.

Vic sort après 5,40 de jeu mais il est de retour une minute avant la mi-temps, le temps de bumper gentiment Chet Holmgren après un coup de sifflet, de prendre un petit rebond et un gros shoot de Jalen Williams sur la tronche. Allez, mi-temps, boisson, et re-biscotte au Boursin.

Mi-temps complètement folle à OKC.

18 points, 3 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 4-5 actions venues d’ailleurs pour Victor Wembanyama.

21 points, 9 rebonds, 1 passe, 1 contre et une agressivité merveilleuse pour Chet Holmgren.

Ces deux là vont faire la une partout.

Mi-temps : 18 points à 7/9 au tir dont 2/3 du parking, 2/3 aux lancers, 2 rebonds, 2 steals et 1 contre en 12 minutes

On passera rapidement sur la deuxième mi-temps, avec un Chet Holmgren absent et un Vico globalement moins concerné. Six petites minutes pour du beurre, avec un air-ball dans le corner et une balle perdue pendant que Davis Bertans trollait à 3-points et qu’Ousmane Dieng prenait un peu de confiance en face. Deux petits points après un rebond offensif et on remballe, on a vu ce qu’on était venu voir.

On part donc sur un petit 20 points et 5 rebonds en 19 minutes, avec quelques douceurs qui nous caressent encore le visage rien qu’en y repensant. L’histoire entre Victor Wembanyama et la NBA a débuté en cette nuit du 9 au 10 octobre 2023, et elle s’annonce tout simplement exceptionnelle. La suite vendredi soir face à Miami, il va falloir réapprendre à être patient (et racheter du Boursin).