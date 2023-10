Oh la bonne nouvelle, oh la belle surprise. Cette nuit, pour le premier match de pré-saison des Knicks, le coach de la franchise de New York Tom Thibodeau a allégrement pianoté sur son roster et a par conséquent fait appel à Evan Fournier. Comme quoi les miracles arrivent encore en 2023.

Pour ce premier match de pré-saison au Madison Square Garden, les Knicks faisent face à une équipe de Boston… originale. Tous les titulaires exempts après avoir joué l’avant-veille face aux Sixers, et un duo Luke Kornet / Oshae Brissett pour jouer les leaders. Allons bon. Pour les Knicks en tout cas pas question de reposer les cadres, en tout cas pas avant le deuxième quart-temps, mdr, la pré-saison reste un délire assez particulier.

Et parmi les bonne surprises de la soirée concernant les rotations ? Notre Evan Fournier qui ramène son crâne luisant sur le parquet et qui profite donc du grand n’importe quoi de ces matchs de prépa pour s’offrir un peu de temps de jeu. La situation d’Evan on la connait par cœur. Un coach qui ne compte plus sur lui et qui ne se cache pas pour le dire mais… un contrat difficile à transférer, et le sniper se retrouve puni, au fond de la classe, au fond du banc, même pas ravitaillé par quelques miettes. L’occasion était donc belle cette nuit pour profiter de l’aubaine, et après nous être frotté les yeux pour être bien sûr que l’on ne rêvait pas, on a donc pu apprécier de (re)voir le Français courir sur un parquet américain. ALLEZ !

Courir, shooter et même marquer, puisqu’au final Evan Fournier finira sa soirée avec 11 points au compteur, à 4/10 au shoot dont 3/7 du parking, 11 points agrémentés de 3 rebonds, 1 passe et 1 steal. Comme le disait si bien la Compagnie, c’est bon pour le moral. En espérant que cette éclaircie en appelle d’autres, même si on doute que les perfs de Vavane ne change quoique ce soit à sa condition.

Mais on prend, on prend ce qu’il y a à prendre et on prend aussi rendez-vous pour le prochain, samedi face aux Wolves. Rudy vs Vavane, le premier qui marque à 3-points paye le restau ?