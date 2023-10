La rivalité entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama a repris de plus belle cette nuit pour leurs retrouvailles sur les parquets NBA. Si les deux géants se sont livrés un gros combat dans la raquette, le rookie du Thunder n’a pas manqué de taquiner son adversaire sur les réseaux suite à un move de Wemby pas vraiment à son goût.

21 points, 9 rebonds en 16 minutes pour l’un, 20 points, 5 rebonds en 19 minutes pour l’autre. Pas de doute, Chet Holmgren et Victor Wembanyama ont bien fait les choses pour leur premier duel en NBA. Les deux bonhommes ont enchainé les actions d’éclat sur le peu de temps passé sur les parquets. On pense notamment à celle-ci où Wemby enfonce son adversaire pour aller planter un and one.

Wemby qui monte sur Holmgren, and one pic.twitter.com/B0IKsX4xn9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 10, 2023

Si l’action en live donne des frissons, le ralenti semble plutôt indiquer une faute offensive avec un Wembanyama qui met un coup de tête (involontaire) à Holmgren pendant son attaque du cercle. Un geste manqué par les arbitres mais le principal intéressé (qui s’est fait soigner pour un saignement après ça) a partagé un tweet après le match pour piquer un peu Wemby sur cette action.

Ça commence entre Holmgren et Wemby 🍿🍿🍿 https://t.co/ncHSoH7whD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 10, 2023

“Le coup de boule, c’est un move inarrêtable c’est sûr”

Rien de bien méchant dans ce message mais peut-être le début d’une grosse rivalité à venir entre deux intérieurs appelés à devenir des superstars en NBA. Le duel pour le Rookie de l’Année n’en sera que plus savoureux avant peut-être de voir d’autres duels au sommet dans les prochaines années (des Finales de Conférence entre Spurs et Thunder qui sait) mais cette fois pour aller remporter des titres. On a déjà hâte de voir ça.