Ce soir (à 21h) aura lieu la Lottery de la Draft, un évènement immanquable au cœur de la saison NBA. Il s’y décidera une partie du futur de la Ligue, mais avant toute chose posons nous les questions qui fâchent : c’est QUOI en fait, la Lottery ?

C’est où ?

A Chicago, une ville qui sent quand même bon le basket même si on n’y a plus vraiment joué depuis dix ans environ

C’est quand ?

Au mois de mai, parce qu’au mois de mai il y a le muguet, parce qu’en mai on fait ce qu’il nous plait

C’est quoi ?

Un tirage au sort, avec des boules comme dans Motus, qui définira quelle franchise aura le premier choix de la Draft, puis le deuxième, puis le troisième et ainsi de suite, jusqu’à 14. Quatorze équipes sont donc susceptibles de choper ce first pick et de s’offrir une bonne cuite ce soir.

Est-ce que tout le monde a les mêmes chances ?

Bien sûr que non. Plus l’équipe est éclatée la saison précédente, plus elle perd de matchs. Et plus elle perd de matchs, plus elle a de chances de tirer le ou un gros lot. Voici les pourcentages de chance de chaque franchise concernées cette saison. A noter que les Pistons sont éclatés tous les ans, petite balle perdue. A noter également que certains transferts du passé entre deux franchises peuvent revenir au goût du jour le soir de la Lottery, comme par exemple les Raptors qui devront filer leur pick de Draft aux Spurs si celui-ci est plus bas que le sixième choix.

Et les Français là-dedans ?

Ils sont trois cette année à être concernés par la Lottery. Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher sont annoncés Top 3 de la Draft et plus si affinités, alors que Tidjane Salaün pourrait bien pop entre les places 7 et 15.

On peut voir ça où ?

Sur le NBA League Pass, peut-être bien sur beIN Sports, mais sûrement pas sur TF1 ou M6. Information non-négligeable, TrashTalk commentera la Lottery en direct sur Twitch !

La Lottery peut-elle vraiment générer des émotions ?

Demandez à Peter Holt des Spurs, il nous en fait la démo la saison passée.

Voilà pour les infos principales, de manière à ce que vous pourries l’expliquer à votre mère ou même à Valérie, l’ATSEM de votre fils. Pour le reste ? Beh rendez-voous dès 21h, pour vivre cet évènement marquant en direct, et en famille !