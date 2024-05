Loterie NBA : les chances de chaque équipe de toucher le gros lot

Ce soir, avant le Game 4 entre les Pacers et les Knicks, les yeux seront rivés sur la Loterie NBA (21h). Les fameuses balles de ping pong vont déterminer quelle équipe aura l’honneur de choisir en premier à la prochaine Draft NBA, ainsi que l’ordre complet des 14 premiers choix en juin prochain. Voici sans plus attendre les chances de chaque équipe (non qualifiées en Playoffs) de repartir avec le gros lot !

Les chances des Pistons à la Loterie NBA :

14,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 13,4 % de chances de recevoir le deuxième choix

12,7 % de chances d’obtenir le troisième choix

12,0 % de chances d’obtenir le quatrième choix

47,9 % de chances d’obtenir le cinquième choix

Les Pistons ne peuvent pas tomber en dessous du cinquième choix.

Les chances des Wizards à la Loterie NBA :

14,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 13,4 % de chances de recevoir le deuxième choix

12,7 % de chances d’obtenir le troisième choix

12,0 % de chances d’obtenir le quatrième choix

27,8 % de chances d’obtenir le cinquième choix

% de chances d’obtenir le cinquième choix 20,0 % de chances de recevoir le sixième choix

Les Wizards ne peuvent pas tomber en dessous du sixième choix.

Les chances des Hornets à la Loterie NBA :

13,3 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 12,9 % de chances de recevoir le deuxième choix

12,4 % de chances d’obtenir le troisième choix

11,7 % de chances d’obtenir le quatrième choix

15,3 % de chances d’obtenir le cinquième choix

27,1 % de chances de recevoir le sixième choix

% de chances de recevoir le sixième choix 7,4 % de chances de recevoir le septième choix

Les Hornets ne peuvent pas tomber en dessous du septième choix.

Les chances des Blazers à la Loterie NBA :

13,2 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 12,8 % de chances de recevoir le deuxième choix

12,3 % de chances d’obtenir le troisième choix

11,7 % de chances d’obtenir le quatrième choix

6,8 % de chances d’obtenir le cinquième choix

24,6 % de chances de recevoir le sixième choix

% de chances de recevoir le sixième choix 16,4 % de chances de recevoir le septième choix

2,2 % de chances de recevoir le huitième choix

Les Blazers ne peuvent pas tomber en dessous du huitième choix.

Les chances des Spurs à la Loterie NBA :

10,5 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 10,5 % de chances de recevoir le deuxième choix

10,6 % de chances d’obtenir le troisième choix

10,5 % de chances d’obtenir le quatrième choix

2,2 % de chances d’obtenir le cinquième choix

19,6 % de chances de recevoir le sixième choix

26,7 % de chances de recevoir le septième choix

% de chances de recevoir le septième choix 8,7 % de chances de recevoir le huitième choix

0,6 % de chances de recevoir le neuvième choix

Les Spurs ne peuvent pas tomber en dessous du neuvième choix.

Les chances des Raptors à la Loterie NBA :

9,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 9,2 % de chances de recevoir le deuxième choix

9,4 % de chances d’obtenir le troisième choix

9,6 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

8,6 % de chances de recevoir le sixième choix

29,8 % de chances de recevoir le septième choix (ira aux Spurs)

% de chances de recevoir le septième choix (ira aux Spurs) 20,5 % de chances de recevoir le huitième choix (ira aux Spurs)

3,7 % de chances de recevoir le neuvième choix (ira aux Spurs)

0,1 % de chances de recevoir le dixième choix (ira aux Spurs)

Les Raptors ne peuvent pas tomber en dessous du dixième choix.

Les chances des Grizzlies à la Loterie NBA :

7,5 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 7,8 % de chances de recevoir le deuxième choix

8,1 % de chances d’obtenir le troisième choix

8,5 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

19,7 % de chances de recevoir le septième choix

34,1 % de chances de recevoir le huitième choix

% de chances de recevoir le huitième choix 12,9 % de chances de recevoir le neuvième choix

1,3 % de chances de recevoir le dixième choix

>0,0 % de chances de recevoir le onzième choix

Les Grizzlies ne peuvent pas tomber en dessous du onzième choix.

Les chances du Jazz à la Loterie NBA :

6,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 6,3 % de chances de recevoir le deuxième choix

6,7 % de chances d’obtenir le troisième choix

7,2 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

34,5 % de chances de recevoir le huitième choix

% de chances de recevoir le huitième choix 32,1 % de chances de recevoir le neuvième choix

6,7 % de chances de recevoir le dixième choix

0,4 % de chances de recevoir le onzième choix (ira au Thunder)

>0,0 % de chances de recevoir le douzième choix (ira au Thunder)

Le Jazz ne peut pas tomber en dessous du douzième choix.

Les chances des Nets à la Loterie NBA :

4,5 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 4,8 % de chances de recevoir le deuxième choix

5,2 % de chances d’obtenir le troisième choix

5,7 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

50,7 % de chances de recevoir le neuvième choix

% de chances de recevoir le neuvième choix 25,9 % de chances de recevoir le dixième choix

3,0 % de chances de recevoir le onzième choix

0,1 % de chances de recevoir le douzième choix

>0,0 % de chances de recevoir le treizième choix

Les Nets ne peuvent pas tomber en dessous du treizième choix.

Peu importe ce que décideront les balles de ping pong, le choix des Nets ira aux Rockets.

Les chances des Hawks à la Loterie NBA :

3,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 3,3 % de chances de recevoir le deuxième choix

3,6 % de chances d’obtenir le troisième choix

4,0 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

65,9 % de chances de recevoir le dixième choix

% de chances de recevoir le dixième choix 19,0 % de chances de recevoir le onzième choix

1,2 % de chances de recevoir le douzième choix

>0,0 % de chances de recevoir le treizième choix

>0,0 % de chances de recevoir le quatorzième choix

Les chances des Bulls à la Loterie NBA :

2,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 2,2 % de chances de recevoir le deuxième choix

2,4 % de chances d’obtenir le troisième choix

2,8 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

0 % de chances de recevoir le dixième choix

77,6 % de chances de recevoir le onzième choix

% de chances de recevoir le onzième choix 12,6 % de chances de recevoir le douzième choix

0,4 % de chances de recevoir le treizième choix

>0,0 % de chances de recevoir le quatorzième choix

Les chances des Rockets à la Loterie NBA :

1,5 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 1,7 % de chances de recevoir le deuxième choix

1,9 % de chances d’obtenir le troisième choix

2,1 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

0 % de chances de recevoir le dixième choix

0 % de chances de recevoir le onzième choix

86,1 % de chances de recevoir le douzième choix (ira au Thunder)

% de chances de recevoir le douzième choix (ira au Thunder) 6,7 % de chances de recevoir le treizième choix (ira au Thunder)

0,1 % de chances de recevoir le quatorzième choix (ira au Thunder)

Les chances des Kings à la Loterie NBA :

0,8 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 0,9 % de chances de recevoir le deuxième choix

1,0 % de chances d’obtenir le troisième choix

1,1 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

0 % de chances de recevoir le dixième choix

0 % de chances de recevoir le onzième choix

0 % de chances de recevoir le douzième choix

92,9 % de chances de recevoir le treizième choix

% de chances de recevoir le treizième choix 3,3 % de chances de recevoir le quatorzième choix

Les chances des Warriors à la Loterie NBA :

0,7 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 0,8 % de chances de recevoir le deuxième choix

0,9 % de chances d’obtenir le troisième choix

1,0 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

0 % de chances de recevoir le dixième choix

0 % de chances de recevoir le onzième choix

0 % de chances de recevoir le douzième choix

0 % de chances de recevoir le treizième choix

96,6 % de chances de recevoir le quatorzième choix (ira aux Blazers)

__________

Source texte : Tankathon