La NBA Draft Lottery, c’est ce soir ! L’occasion de faire un point sur les équipes qui seront présentes sur place mais aussi leurs représentants pour l’un des événements de l’année en NBA.

Chaque année, on est toujours un peu curieux de savoir qui seront les représentants des franchises à la NBA Draft Lottery. Il y a le principe de reconnaissance de la franchise envers l’un de ses membres bien sûr, mais parfois il y a aussi une part de chance. Impossible de ne pas mentionner l’histoire de Nick Gilbert, le récemment décédé fils de Dan Gilbert (proprio des Cavs) qui avait été le représentant de la franchise à la Lottery au début des années 2010, obtenant 3 first picks en 4 ans !

Un véritable porte-bonheur car le représentant en question n’a rien à faire durant le tirage. Rien à ouvrir, aucune roue de la fortune à tourner ou quoi, juste sourire et faire bonne impression. Les représentants peuvent venir de chaque étage de la franchise. Les proprios (ou leur entourage), le General Manager, le coach voire un membre de l’effectif. Pour la NBA Draft Lottery 2024, voici les noms des représentants :

The 2024 NBA Draft Lottery presented by State Farm will be held tomorrow afternoon in Chicago and air live at 3:00 PM ET on ABC.

Below is the list of team representatives who will be on stage ⬇️ pic.twitter.com/yYlNyOJoTS

— NBA Communications (@NBAPR) May 11, 2024

On notera la présence de Bilal Coulibaly pour les Wizards. Le Français est considéré comme un pilier indispensable du futur de la franchise et c’est une belle marque d’estime que de l’envoyer représenter D.C. à la Lottery. D’autres joueurs cadres des franchises ont aussi été mobilisés avec Scottie Barnes pour Toronto, Brandon Miller pour Charlotte ou encore Scoot Henderson pour les Blazers. Reste à savoir qui portera chance à son équipe.

Source texte : NBA