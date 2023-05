Une bien triste nouvelle a frappé l’univers NBA ce week-end, en marge des Playoffs qui animent actuellement l’actualité du basket US. Nick Gilbert, le fils du propriétaire des Cavaliers Dan Gilbert, est décédé à seulement 26 ans, d’une maladie génétique nommée neurofibromatose.

Au cours de la dernière décennie, il était devenu le porte-bonheur des Cavaliers à la Draft. Avec son célèbre nœud papillon, Nick Gilbert a représenté la franchise de Cleveland à la Loterie 2011 et 2013, Loterie que les Cavs ont remportée à chaque fois pour sélectionner d’abord Kyrie Irving (un bon choix) puis Anthony Bennett (un moins bon choix).

Malheureusement, dans le même temps, le fils du propriétaire Dan Gilbert se battait aussi contre une terrible maladie génétique, maladie qui a finalement eu raison du courage de Nick, décédé ce samedi à l’âge de 26 ans.

It is with heavy hearts that we join the Gilbert family and the Rock Family of Companies in mourning the loss of Nick Gilbert, who passed away yesterday from complications related to Neurofibromatosis 1 (NF1). pic.twitter.com/naLti19e2l

— Cleveland Cavaliers (@cavs) May 7, 2023