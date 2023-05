Après deux matchs ratés consécutifs dans la série face aux Celtics, James Harden a sorti une masterclass lors du Game 4 hier à Philadelphie. Qu’est-ce qui a permis au Barbu de sortir la tête de l’eau ? Peut-être la présence de l’un de ses plus grands fans, et/ou ce chant Gospel que son coach Doc Rivers lui a envoyé avant le match…

Quand certains coachs voient leur meneur de jeu en difficulté, ils essayent de trouver les mots justes pour le relancer, ou réalisent certains ajustements tactiques pour essayer de lui faciliter la vie. Doc Rivers, lui, est plutôt du genre à aller sur Spotify pour chercher une chanson pouvant inspirer son joueur.

Je peux pas croire que c’est une vraie quote 😭😭😭😭 https://t.co/iOdv4ZBEUU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2023

Avant le Game 4 face aux Sixers, un must-win pour Philly, le Doc a… envoyé un chant Gospel à James Harden pour tenter de le relancer après deux perfs bien crades face aux Celtics : “You Know My Name ?”, voici le titre du chant en question, qu’on peut traduire par “Tu te souviens de mon nom ?”. Une façon originale pour Rivers de rappeler à Harden qu’il est James Harden, un All-Star capable de porter une équipe sur ses épaules dans un gros match de Playoffs.

“J’étais en train d’aller au match, et je reçois un texto de Doc. C’est un chant Gospel, je me suis dit, ‘Ok, peu importe’. Je dis à mes potes, ‘Allez vas-y, mets le son’. C’est une chanson longue de sept minutes, mais je l’ai laissée dans son intégralité. J’étais là du genre, ‘il y a des ondes positives dans cette chanson. C’est comme ça que j’ai envie de me sentir’. J’imagine que ça a marché.” – James Harden, après le match

Plus agressif, plus tranchant, plus adroit, plus tout, le Barbu a lâché une masterclass avec 42 points, 8 rebonds, 9 passes, 4 interceptions et 1 contre au compteur, ainsi que le panier de l’égalisation puis celui de la victoire en prolongation. Pour résumer : James Harden a rappelé à tout le monde qu’il pouvait toujours être le James Harden calibre MVP qu’on a connu pendant tant d’années. Tout ça grâce à un chant Gospel.

Vraiment un génie ce Doc Rivers.