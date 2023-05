Exceptionnel dans le Game 1 de la série à Boston, où il a planté 45 points pour porter les Sixers vers une victoire sans Joel Embiid, James Harden est brutalement tombé de son nuage. Son Game 2 n’était pas bon, et sa performance dans la troisième manche cette nuit a longtemps été catastrophique.

Le Barbu a certes terminé avec un double-double cette nuit – 16 points, 11 passes et 6 rebonds – mais on a eu de gros flashbacks pendant la défaite du Game 3 face aux Celtics, Harden possédant pas mal de casseroles dans sa carrière en Playoffs.

Terminant avec un horrible 3/14 au tir, Ramesse a été limité à seulement un panier sur les trois premiers quart-temps. Un panier dans le jeu, rien de plus. S’il faut saluer la grosse défense de Jaylen Brown, en mission sur Harden depuis l’explosion de ce dernier lors du premier match de la série, on a encore une fois eu cette impression chelou d’un James à côté de ses pompes, comme s’il avait perdu tous ses pouvoirs au pire moment. Comme l’an dernier dans le Game 6 face à Miami en demi de conf, comme souvent avec les Rockets il y a quelques années.

16 points et 11 passes pour James Harden. À 3/14 au tir dont 2/7 à trois points. Les stats peuvent parfois mentir, en tout cas on est pas sur un double double solide de Harden à la maison. Même le public de Philly l’a hué sur certaines possessions. Bien défendu, passif aussi. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2023

Ce n’est pas uniquement la maladresse de James Harden qui pique, ce sont aussi ses prises de décisions et son manque de tranchant en attaque. C’est une chose de rater des shoots, c’en est une autre de ne pas être une menace au scoring. Certes, Harden a ouvert des opportunités pour ses copains, mais on a arrêté de compter le nombre de fois où il aurait pu scorer et où il a préféré ressortir le ballon sans que l’on comprenne pourquoi. Le public des Sixers, clairement pas le plus commode, a même commencé à siffler quand Ramesse continuait de refuser des shoots sur certaines de ses pénétrations.

“Il faut que je regarde à nouveau le match, mais je sens bien le jeu, je sais quand scorer et quand passer la balle. Donc je pense que la plupart de mes décisions étaient bonnes.” James Harden, bourré, quand il a été interrogé sur ses prises de décisions après le match

Hésitations, mauvais choix, manque de confiance… James Harden a une nouvelle fois montré son mauvais visage lors du Game 3. Résultat : les Sixers sont désormais menés 2-1 dans leur série face aux Celtics.

Sur l’ensemble des deux derniers matchs, le Barbu en est à… 5/28 au tir, 2/13 à 3-points, pour 28 points au total (merci les lancers). C’est clairement insuffisant pour Philly, qui ne peut pas espérer battre Boston avec un Harden à ce niveau-là. Certains pointeront peut-être du doigt son bobo au tendon d’Achille qui date de la fin de la régulière, nous on pense simplement qu’Harden n’est plus capable d’enchaîner les très grosses perfs en Playoffs. Et c’est probablement pour cela que les Sixers s’arrêteront une nouvelle fois au stade des demi-finales de conférence…

“En Playoffs, les joueurs doivent élever leur niveau de jeu.” – Joel Embiid, après la rencontre