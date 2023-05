C’est l’une des images du Game 3 entre les Sixers et les Celtics. Grant Williams, souvent au duel avec Joel Embiid durant la rencontre, s’est littéralement fait marcher dessus par le pivot des Sixers. On a mal rien qu’en écrivant cette phrase.

La scène se passe au milieu du quatrième quart-temps. En se jetant sur un ballon en compagnie de son copain Jaylen Brown et en faisant trébucher Joel Embiid par la même occasion, Grant Williams s’est pris le pied de Jojo – pour rappel le pivot pèse 127 kilos – sur l’arrière de la tête. Résultat, Williams a mangé le parquet très violemment.

He is getting treatment on the bench 🙏 pic.twitter.com/jLCBYS2aWk

Joel Embiid unintentionally stomps on Grant Williams’ head while hustling for a loose ball.

L’image est vraiment flippante. Et l’ami Grant aura la bouche en sang après ça. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c’est que Williams possède encore toutes ses dents, un nez en bon état, et qu’il est revenu dans le match pour continuer son très bon travail défensif sur Embiid. Pour l’anecdote, sachez que ce dernier est venu aux nouvelles du joueur des Celtics après son geste clairement involontaire. De plus, Grant Williams n’a pas eu besoin de passer par le protocole commotion. Le genre de dénouement qu’on aime.

“Quand j’ai revu l’action, je me suis dit, ‘Merde, je me suis vraiment fait marcher dessus’. Comme je suis un peu fou, ça allait. Je suis prêt pour le prochain match.”

La victoire des Celtics en poche, Williams a pu quitter la salle avec le sourire, et surtout le sentiment du travail accompli. Il a peut-être terminé avec 0 point au compteur, mais son apport en défense a été huge pour aider à contrôler Embiid (30 points mais 9/19 au tir). Preuve qu’il était à fond dans son match, Grant a même forcé les arbitres à balancer une faute technique à De’Anthony Melton après que ce dernier a envoyé le ballon en tribunes à la fin du premier quart. Une vraie séquence à la Grant Williams.

De’Anthony Melton received a technical foul for kicking the ball at the end of the first quarter.

Grant Williams was quick to point it out 😅 pic.twitter.com/Wfo78YCEM3

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 6, 2023