Récupérant l’avantage du terrain dans le Game 1 mais surclassés dans le Game 2, les Sixers voulaient prendre la troisième manche pour mettre la pression sur les Celtics et fêter comme il se doit le titre de MVP de Joel Embiid. Résultat ? Boston a posé une grosse clim à Philadelphie, s’imposant en patron 102-114. Allez, c’est parti pour le récap.

Les statistiques du Game 3, c’est juste ici.

Cérémonie de MVP ou pas, les Celtics ne sont pas là pour faire des cadeaux aux Sixers. Le début de match ? Complètement à l’avantage de Boston. Offensivement ça déroule : la balle bouge, le collectif est bien huilé, et ça envoie de la banderille à tout-va. Jayson Tatum, Derrick White, Marcus Smart, Al Horford, ils sont tous là pour sanctionner les Sixers. Ça fait 16-7 Celtics après seulement quatre minutes.

Mais Philadelphie laisse passer l’orage et revient progressivement dans le match. Sans surprise, Joel Embiid est l’une des raisons à ça. Le MVP 2023 pèse en attaque et continue d’être une grosse force de dissuasion en défense. Il verrouille la raquette sur les pénétrations des Celtics, qui en plus perdent leur adresse extérieure. Pendant ce temps-là, Philly profite des opportunités en transition pour recoller au score en passant notamment un 11-0 à Boston. L’entrée de De’Anthony Melton fait du bien, et la capacité des Sixers à provoquer des lancers-francs pénalise Boston. Résultat, c’est Philadelphie qui est en tête à la fin du premier quart (29-28).

Les Celtics vont néanmoins reprendre le contrôle dans le second. Boston profite de plusieurs turnovers adverses et parvient à dominer au rebond offensif, notamment quand Embiid est sur le banc. Ce surplus de possessions fait mal aux Sixers, tout comme l’activité de Marcus Smart qui est absolument partout. Autre joueur qui s’illustre côté Boston : Jaylen Brown. Si son Jay Brother – Tatum – mène Boston au scoring, la contribution de JB des deux côtés du terrain fait la diff. Brown répond présent en attaque mais surtout mène la vie dure à James Harden, en galère en première mi-temps. Ce dernier prend des rebonds et fait jouer les autres pour ouvrir des opportunités à 3-points (George Niang, P.J. Tucker), mais n’a pas d’impact au scoring et fait beaucoup de mauvais choix en attaque. Tiens ça rappelle quelques souvenirs ça…

Joel Embiid, clairement visé par la défense adverse et notamment le duo Robert Williams – Grant Williams, a besoin de plus de soutien offensif sous peine de voir Boston faire un petit écart. La fin de mi-temps est justement à l’avantage des Celtics, guidés par Brown mais aussi Al Horford, qui inscrit un tir primé à la dernière seconde de la première mi-temps pour donner sept points d’avance à son équipe. 57-50 pour les C’s à la mi-temps, danger zone pour Philly.

Horford hits a BIG three to end the half 🔥 pic.twitter.com/pj6er9A1iW — NBA TV (@NBATV) May 6, 2023

Le troisième quart-temps est celui où Boston montre encore un peu plus sa supériorité. Comme un symbole, Jayson Tatum et Jaylen Brown n’hésitent pas à attaquer Joel Embiid dans la raquette, et ça marche. Côté Sixers, Tyrese Maxey se réveille offensivement et l’adresse extérieure est là, ce qui permet à Philly de recoller au score mais ça ne dure pas pour les hommes de Doc Rivers.

Harden est toujours invisible au niveau du scoring, Joel – qui tente tout – commence à tirer la langue face à la belle défense collective de Boston (et Grant Williams qui fait un gros boulot !), tandis que Malcolm Brogdon en sortie de banc trouve enfin son rythme après un début de match difficile. Sous l’impulsion de ce dernier, mais aussi Brown et Horford, les Sixers prennent plus de dix points d’avance en vue du quatrième quart-temps (88-77).

JAYLEN BROWN REVERSE.

AND-1. BOS/PHI Game 3, Q3 underway on ESPN. pic.twitter.com/sFkv20HHwD — NBA (@NBA) May 6, 2023

Les Sixers ont douze minutes pour renverser la vapeur.

Le petit coup de chaud de George Niang permet à Philadelphie de rester dans le match pendant qu’Embiid est sur le banc. Rester dans le match, mais sans jamais vraiment menacer les Celtics, qui sont un cran au-dessus dans l’intensité et qui dominent au rebond offensif. Néanmoins, alors que Robert et Grant Williams prennent des coups (le premier est touché au bras, le second mange méchamment le parquet), les Sixers s’accrochent. Melton plante à 3-points sur des services d’Harden et Boston connaît deux-trois possessions stériles. Philadelphie revient jusqu’à -4 sur un tip-in d’Embiid (100-96), il reste quatre minutes à jouer.

Et si Philly réalisait le hold-up parfait ? Il y a la place, le public du Wells Fargo Center a envie d’exploser, mais on ne sent pas vraiment les Sixers capables de passer devant. Et pour cause, à chaque fois qu’il y a un momentum côté Philadelphie, Boston répond fort. Malcolm Brogdon, Al Horford, et surtout Jayson Tatum plantent des très gros shoots dans le money time pour climatiser la salle. C’en est trop pour Philly. Harden se réveille mais c’est trop tard, Tobias Harris – en foul trouble durant le match – ne fait pas assez, et les Celtics concluent ça proprement pour s’imposer 114-102.

2-1 Boston, Philadelphie n’aura pas le choix dans la Game 4, faudra l’emporter.