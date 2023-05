Menés 2-0 par les Nuggets, Devin Booker et les Suns devaient réagir à la maison cette nuit. L’arrière All-Star de Phoenix a répondu à l’urgence de la situation en égalant son record perso en Playoffs : 47 points ! Une performance monstrueuse qui a permis aux Suns de se relancer dans la série.

Après la défaite du Game 2, on attendait surtout Kevin Durant au taquet, lui qui avait bien galéré dans la deuxième manche. Pendant les douze premières minutes cette nuit, KD était une nouvelle fois en difficulté au tir, mais heureusement son grand pote D-Book n’a lui pas connu de retard à l’allumage. Bien au contraire.

18 points dans le premier quart-temps sur les 29 inscrits par Phoenix sur la période, alors mené 31-29. Un vrai one-man show pour porter les Suns face au redoutable collectif de Denver. C’est ce qu’on appelle donner le ton, et c’est spécifiquement ce que font les leaders quand leur équipe a besoin de se relancer. Booker n’est ensuite jamais vraiment redescendu de son nuage, pour le plus grand bonheur des Suns.

La ligne de stats de Devin Booker est affolante. Marquer 47 points dans un match de Playoffs, c’est déjà réservé à une élite. Marquer 47 points en ne ratant que cinq tirs et en ne tentant que deux lancers, c’est du domaine du surnaturel, encore plus pour un arrière.

Du début à la fin du match, Booker était tout simplement injouable. À tous les niveaux. Devin a prouvé une nouvelle fois qu’il possédait absolument toutes les armes dans son répertoire offensif, égalant par la même occasion son record en carrière en Playoffs. Et comme si ça ne suffisait pas, D-Book a également contribué dans les autres aspects du jeu, comme si souvent depuis le début de la postseason. Au rebond (6 prises), dans le playmaking sans Chris Paul (9 assists), mais aussi en défense où il continue de peser (3 interceptions et 1 contre notamment). Du grand art.

“On a laissé filer deux matchs chez eux, donc on se devait de protéger notre parquet. C’était un match très important pour nous, et désormais on doit se préparer pour dimanche.”

Finalement très bien accompagné par Kevin Durant (39 points, 9 rebonds, 8 passes), Devin Booker a permis aux Suns de prendre le dessus sur les Nuggets 121-114 dans ce must win game. L’arrière poursuit ainsi sa campagne de Playoffs XXL, lui qui en est désormais à 295 points inscrits sur ses 8 premiers matchs (36,9 points par match). Personne n’avait autant scoré depuis 1990 et un certain… Michael Jordan (325).

Devin Booker now has two of the most efficient 40+ point playoff games in NBA history

Tonight was a little better than his 2021 performance against the Lakers: pic.twitter.com/J2FePrTBIr

