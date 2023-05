En marge de sa perf XXL à 53 points dans le Game 4 à Phoenix, Nikola Jokic s’est aussi illustré en… repoussant le propriétaire des Suns Mat Ishbia, dans une scène WTF au bord du terrain. Que risque le Joker ? Peut-il être suspendu pour le prochain match ? On fait le point.

A première vue, ce n’est rien. Ou pas grand-chose : un simple geste d’énervement envers un spectateur qui a conservé le ballon sous le coude, le temps de vérifier si Josh Okogie allait bien.

Mais à seconde vue… eh bien ce n’est toujours pas grand-chose. La seule erreur que Nikola Jokic ait pu commettre est celle de n’avoir pas lu TrashTalk en décembre dernier, quand Mat Ishbia devenait officiellement le nouveau propriétaire des Phoenix Suns. Peut-être alors l’intérieur Serbe aurait-il reconnu son vis-à-vis du soir, tout simplement outré après s’être fait (légèrement) pousser par l’ogre des Balkans. “Qui a touché à Donatien ?”. Mais voilà, en période de Playoffs, personne n’est Jupiter. La frustration mêlée à l’enjeu peuvent parfois amener à la sortie de route. Tant que la ligne n’est pas franchie – un bon gnon entre les deux yeux – il n’y a grosso modo rien à signaler.

Nikola Jokić appeared to shove Suns owner Matt Ishbia after the play. Jokić was given a technical foul. 🎥 @Sportsnet pic.twitter.com/C4XjwXrEuD — The Athletic (@TheAthletic) May 8, 2023

Hop, une faute technique pour avoir rompu physiquement la barrière entre joueurs et fans – scène très redoutée depuis Malice at the Palace – et le jeu reprend, c’est déjà derrière nous. Déjà derrière nous, mais pas encore derrière eux. Si Nikola Jokic s’en était pris à un fan lambda, les Suns n’auraient probablement pas souhaité donner suite à cette affaire. Le fan aurait peut-être même été expulsé, à l’instar de celui qui a posé sa main sur l’épaule de l’intérieur serbe pendant l’altercation. Une forme de “bénéfice du doute”, appliquée à tous les spectateurs qui vivent un peu trop l’expérience “bord de terrain”.

“J’ai reçu une faute technique car l’arbitre m’a dit que j’avais donné un coup de coude au fan, mais le fan a mis sa main sur moi en premier. Je pensais que la Ligue était censée nous protéger… peut-être ai-je tort. ” – Nikola Jokic, sur son altercation avec Mat Ishba

Sortie érudite de Nikola Jokic qui n’appelle pas Mat Ishbia par son nom ni par son “titre”, mais bien par son statut, celui de “fan”, commun aux 18 000 autres spectateurs venus assister à un match de basket. Maintenant, et afin d’établir le risque de suspension qui touche le double MVP, que dit la règle ?

“Tout entraîneur, joueur ou soigneur qui pénètre délibérément dans les tribunes pendant le match sera automatiquement expulsé et l’incident sera signalé aux opérations basket de la Ligue. La première rangée de sièges est considérée comme le début des tribunes.” – la règle

En gros, l’incident a été signalé aux opérations basket mais Nikola Jokic n’a pas été expulsé. Au regard des arbitres, il ne semble donc pas avoir franchi la limite. La règle n’a pas été appliquée dans son ensemble : il y a eu interprétation de la part des officiels, et c’est très bien comme ça. C’est cartésien, et ça indique surtout qu’il est peu probable que Jokic soit suspendu pour ne serait-ce qu’un seul match de la série. Et ce, même si des très grands noms du basket s’indignent de son comportement

Jokic, I enjoyed your performance, but I didn’t appreciate the elbow to my fellow Spartan and Suns Owner Mat Ishbia lol — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 8, 2023

La bonne pointe d’humour signée de Magic Johnson, qui soutient ironiquement Mat Ishbia, lequel est lui aussi passé sous le vert des Spartans de Michigan State. Le proprio de Phoenix a même été sacré champion NCAA en 2000, c’est dire s’il connaît le jeu et les devoirs d’un bon spectateur.

Bref, la situation est maintenant prise à la rigolade et Nikola Jokic sera normalement présent au Game 5 à Denver (sauf intervention mafieuse d’un homme qui a quand même racheté les Suns pour quatre milliards de dollars). Pour Michael Malone, entraîneur de Denver, la faute technique était même de trop. “C’est fou. Nikola va pour chercher le ballon qu’un fan, qui veut faire partie du jeu, tient dans ses mains.” Un journaliste lui a ensuite précisé qu’il s’agissait de Mat Ishbia, ce à quoi Malone a répondu… on vous laisse la version originale, vous comprendrez très bien (et vous pensez sûrement pareil). “I don’t give a sh** !”.

Affaire presque classée, à moins d’un exceptionnel revirement de situation. Nikola Jokic n’était pas dans son droit au moment de placer aimablement son coude dans le dos de Mat Ishbia, mais le proprio l’était encore moins. La faute technique est suffisante. Allez, next.