La NBA l’a annoncé hier soir, cette nouvelle semaine de Playoffs sera placée sous le signe des All-NBA Teams, qui seront annoncées dès ce soir et jusqu’à jeudi. Ce soir ? On commence avec les meilleurs rookies de la saison. On se mouille un peu ?

Ce sont donc les rookies qui ouvriront le bal ce soir. L’année dernière Cade Cunningham, Jalen Green, Franz Wagner, Scottie Barnes et Evan Mobley constituaient la All-Rookie 1st Team alors que Bones Hyland, Ayo Dosunmu, Josh Giddey, Herb Jones et Chris Duarte prenaient place dans une All-Rookie 2nd Team sans vraiment de postes.

Cette année ? Un 5 se dégage si l’on prend on compte les votes pour le trophée de Rookie Of the Year (décerné à Paolo Banchero). Jaden Ivey à la mène, Bennedict Mathurin en 2, Jalen Williams et Paolo Banchero dans les ailes et Walker Kessler au poste de pivot, avec un Keegan Murray en embuscade mais qui sera probablement reversé dans le deuxième cinq avec, pourquoi pas, Jabari Smith et Jalen Duren dans la raquette puis Jeremy Sochan et Andrew Nembhard par exemple.

Une annonce en tout cas attendue car elle représente pour certains de ces joueurs une première reconnaissance en carrière, une première ligne sur un CV qui ne demande qu’à grandir quand on a vingt piges, à peine plus et parfois même un peu moins. Alors rendez-vous à 20h pour applaudir à nos fenêtres, comme au bon vieux temps.