En marquant 42 points dimanche et en offrant la victoire aux Sixers à travers plusieurs shoots décisifs, James Harden a offert un vrai chef-d’œuvre aux fans de Philadelphie. Parmi eux : John Hao, grand supporter du Barbu qui a perdu l’usage de ses jambes dans la terrible fusillade de Michigan State il y a trois mois. Une soirée qu’il n’oubliera jamais.

Nous sommes le 13 février 2023. Sur le campus de l’université de Michigan State, dans la ville d’East Lansing, un homme de 43 ans du nom d’Anthony Dwayne McRae ouvre le feu aux alentours de 20h20, d’abord dans la salle 114 du Berkey Hall puis devant le MSU Union Building. Le bilan est terrible : 3 morts, 5 blessés.

John Hao, étudiant chinois de 20 ans, fait partie des victimes. Il ne perd pas la vie, mais il perd l’usage de ses jambes, lui qui est aujourd’hui paralysé depuis la taille. Les semaines qui suivent la tragédie sont évidemment très difficiles pour John. Il les passe sur un lit d’hôpital dans un centre spécialisé de Chicago. Mais dans ce combat, un certain James Harden tient à être à ses côtés.

Last week, 20-year-old John Hao’s life was changed forever. He was one of the students shot at Michigan State University and was left paralyzed from the waist down. Hao is a huge fan of James Harden, and when Harden heard Hao’s story, he stepped in: pic.twitter.com/Htm2RXRdQ2 — Malika Andrews (@malika_andrews) February 23, 2023

L’arrière star des Philadelphia Sixers est le joueur préféré de John Hao. Alors quand le Barbu apprend que l’un de ses plus grands fans vit l’épreuve la plus difficile de sa vie, il décide de lui apporter le plus de soutien possible. Harden lui offre des paires de sneakers, finance une partie des soins nécessaires à sa rééducation, et l’appelle à plusieurs reprises via Facetime pour tenter de lui donner du courage. Tout ça avant de lui faire une promesse : quand il pourra sortir de l’hôpital de Chicago, une place l’attend à l’intérieur du Wells Fargo Center de Philadelphie pour voir un match des Sixers.

Ce match, c’était le Game 4 des demi-finales de Conférence Est ce dimanche, entre Philly et Boston.

Sous les yeux de John Hao, qui porte fièrement un maillot bleu des Sixers avec “Harden #1” floqué à l’arrière, le barbu le plus célèbre de la NBA sort une véritable masterclass : 42 points, 8 rebonds, 9 passes, 4 interceptions, 1 contre, 16/23 au tir dont 6/9 à 3-points et 4/4 aux lancers-francs, avec le shoot de la victoire en prime. C’est simple, on parle peut-être du meilleur match d’Harden depuis son arrivée à Philadelphie il y a un peu plus d’un an.

Pendant deux heures et trente minutes, aux côtés de ses parents et au milieu de la Sixers Nation, John Hao arrive à oublier – au moins en partie – la tragédie de février dernier. Avec un grand sourire sur le visage, il voit de ses propres yeux son joueur favori étaler tout son talent après deux matchs très compliqués dans la série face aux Celtics, et planter cet énorme 3-points dans le corner dans les dernières secondes. Un souvenir inoubliable. Mais ce qu’il retiendra peut-être le plus, ce sont ses interactions avec Harden avant et surtout après la victoire de Philadelphie. D’abord sur le parquet du Wells Fargo Center, ensuite dans les coulisses de la salle des Sixers.

“He’s my good luck charm.” James Harden on John Hao, a @michiganstateu student who was paralyzed following a shooting on campus. Hao was in attendance for the 76ers’ Game 4 win.#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/g8h8e5i5f4 — NBA (@NBA) May 7, 2023

Suite à la rencontre, le Barbu offre ses chaussures du match – signées de sa main gauche – à John, forcément frappé par l’émotion au moment de l’accolade avec son héros. L’image est forte, l’image est belle. On ignore ce que James Harden a pu souffler à l’oreille de son plus grand fan à ce moment-là, mais on sait qu’il le considère comme le “sixième homme” qui l’a aidé à porter les Sixers vers une victoire cruciale dans ce Game 4 face à Boston.

“Il est mon porte-bonheur. […] Cela fait mal au cœur de voir ce qui lui est arrivé. Mais il est fort. Il est en train de rebondir, il se remet bien. J’ai l’impression que c’est mon job de lui apporter cette lumière, dont il a besoin et qu’il mérite. J’espère qu’aujourd’hui, c’était l’un de ces jours où il a pu retrouver le sourire.”

Un porte-bonheur qui va avoir ses entrées au Wells Fargo Center pour tous les autres matchs des Sixers à Philly lors de ces Playoffs 2023. On ne sait pas jusqu’où James Harden arrivera à porter son équipe dans cette postseason mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a déjà un Game 6 de prévu jeudi prochain dans ce qui sera quoi qu’il arrive un match à élimination. Et le Barbu veut voir John Hao en tribunes, comme ce dimanche.

“Je ne sais pas ce que tu as prévu dans ton agenda, mais pour le Game 6, tu dois revenir.”

Quelque chose nous dit que John sera là pour encourager son héros. Avec une nouvelle masterclass d’Harden à la clé ?