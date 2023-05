C’est votre rendez-vous hebdomadaire de la saison 2022-23, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais c’est surtout devenu l’occasion d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Jamal Crawford

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Drafté par les Cavs en 2000 avec le huitième pick, J-Crossover est un joueur unique dans l’histoire de la NBA. Pourquoi ? Car c’est l’un des ball handlers les plus fous de son époque, parce qu’il est l’un des meilleurs sixièmes hommes de l’histoire (trois trophées), parce qu’il a joué vingt saisons en NBA et parce qu’il a terminé sur un match à 50 pions sous le maillot des Suns et parce qu’il avait l’air plus jeune à la fin de sa carrière qu’au début. Grand spécialiste du shoot à… 4-points, si si, meilleur scoreur de l’histoire pour un joueur à ne jamais avoir été All-Star, Jamal c’est la rue sur le parquet, bref et on se répète : Jamal est UNIQUE. Vingt saisons, neuf franchises, ça en fait des teammates, alors on se pose tranquillement pour trancher et répondre à cette question : quel est son meilleur coéquipier all-time ?

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.