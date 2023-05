LeBron James continue d’affirmer qu’il veut jouer un jour avec son fils Bronny. Dans sa vingtième saison NBA, le King ne compte pas encore raccrocher et compte bien passer le flambeau en partageant le parquet avec sa progéniture dans les années à venir.

LeBron James est inoxydable et continue de performer années après années dans la plus grande ligue de basket-ball au monde. Mieux, il mène face aux champions en titre en demi-finale de conférence et ont récupéré l’avantage du terrain à Golden State. En marge du Game 3 remporté brillamment par les Lakers, LeBron James en a profité pour évoquer le parcours de son fils. Bronny vient d’annoncer qu’il sera un joueur d’USC la saison prochaine pour son arrivée en NCAA, et le papa, très fier de son fils, en a profité pour affirmer à nouveau qu’il comptait bien jouer un jour avec son héritier :

“J’étais sérieux et je le suis toujours” – LeBron, à propos de l’idée de jouer avec Bronny

Une petite phrase qui a donc suffi pour alimenter la machine à hype chez tous les fans de NBA, car ce serait une dinguerie absolue de voir LeBron jouer avec son fils pour terminer en apothéose son immense carrière. Mais LeBron continue à rester dans l’instant présent sans trop se projeter, ni trop s’immiscer dans la carrière de son fils :

“J’ai fait ce que j’avais à faire dans cette ligue. Mon fils va faire son chemin. Et quelque soit son parcours, quelqu’il soit, il fera ce qu’il y a de mieux pour lui. En tant que père et avec toute la famille, nous le soutiendrons dans tout ce qu’il décidera de faire. Ce n’est pas parce que c’est mon aspiration ou mon objectif de jouer avec lui que ce sera le sien. Et je suis tout à fait d’accord avec ça”.

Bronny a une carrière a démarrer et LeBron une légende à clôturer. Arriveront-ils à lier les deux ? On garde l’idée sous le coude et on patiente gentiment.

Source citation : Real GM, Ramona Shelburne ESPN.