Bronny James a choisi sa fac : la proximité avec le papa a eu le dernier mot, ce sera USC pour l’héritier

C’était la décision la plus attendue de ce siècle, Bronny James a enfin choisi la fac avec laquelle il s’engagera sur son année pré-NBA. Eh, vous connaissez… les Trojans de USC ?

Parcours universitaire déjà plus prestigieux que celui du papa, peut-on dire que Bronny James sera meilleur à l’échelon supérieur ?

Absolument pas. Pour autant, c’est une chouette nouvelle pour le clan des James que de voir l’aîné rester à Los Angeles, à l’Université de Californie du Sud. Par la puissance du lien entre Nike et la famille James, certains l’annonçaient avec les Ducks d’Oregon (le QG de Nike est à Portland). Que nenni, une belle fac ensoleillée de 8h à 18h l’attend à la rentrée. Là-bas, il y évoluera sous les couleurs rouge et jaune des Trojans. Des grands noms passés par cette petite entreprise ? DeMar DeRozan, Paul Westphal, Gus Williams, Nikola Vucevic, Nick Young, Brian Scalabrine et – plus récemment – Evan Mobley. Grosse pression donc pour le fils du couronné, qui devra s’illustrer dans un rôle de créateur/organisateur au sein d’un effectif déjà fourni en scoreurs. Sur les lignes arrières, Boogie Ellis (22 ans et 17.7 points par match la saison passée) sera là pour guider Bronny et accuser bonne réception de ses plus belles inspirations. Se retrouve également aux côtés du gamin le plus scruté du pays… Isaiah Collier, un futur freshman classé 5e dans le mock draft 2024 de ESPN. Oui oui, ce même mock dans lequel Bronny James est annoncé 10e de la cuvée. Avec ce tandem de futurs NBAers, les Trojans de l’USC se montent un petit crew de prospects très propice à la médiatisation. Rares étaient les copains français à lâcher des « tiens, j’me regarderais bien les Trojans ce soir ». Ils seront dorénavant légion.