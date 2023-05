Lakers – Warriors (127-97) : Los Angeles prend l’avantage, Anthony Davis est la clé de cette série

Zou, tirage de rideau sur une nuit avare en suspense. Second blowout de la soirée : après la noyade des Knicks par la sérénité du Heat, voici le naufrage de Golden State dans le port de Los Angeles. Pas cool.

De bon thriller à gros blowout, il n’y a qu’un pas.

Ouai, Lakers – Warriors, on s’attendait quand même à un scénario mieux dessinée par l’antéchrist. Ou au moins un règlement de comptes un poil abouti entre Draymond Green et un Californien tiré au hasard. Que tchi, rien, walou. Ce Game 3 était un retour à la maison maîtrisé par le groupe de Darvin Ham : un peu trop, si l’on s’en fie à notre état de fatigue. Pour le dire poliment, le 4e quart-temps a été le terrain de jeu d’individualités pour lesquelles nous n’aurions pas forcément payé le quart d’un billet. Ni même la moitié d’un quart de billet, en fait. C’est bien marrant de voir Tristan Thompson poser un dunk ras l’arceau, mais le spectacle était plus tôt, quand Anthony Davis – dénué de vergogne – foudroyait la raquette des Warriors : 25 points à 7/10 au tir, 13 rebonds, 4 blocks et 3 interceptions pour sa pomme, mais surtout… un plus/minus de +28. Voilà, ce petit chantier aura suffi à provoquer la sortie de route de Golden State. Mis à part D’Angelo Russell, bien rentré dans sa soirée avec 13 points dans le 1er quart-temps, les Lakers n’ont pas affiché un visage invincible. LeBron James a gonflé ses stats au fur et à mesure de la rencontre. Austin Reaves et Jarred Vanderbilt n’étaient pas dans un bon soir. Dennis Schroder et Lonnie Walker ont tenu la baraque en sortie de banc.

ANDREW WIGGINS LE POSTER SUR ANTHONY DAVIS pic.twitter.com/3TE51Aj3Gf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2023

Mais les Warriors étaient encore pire : 13/44 à 3-points, 19 ballons perdus et des cadres impuissants. En ce point, Steph Curry et Klay Thompson ont cumulé 7/19 à 3-points. Le pourcentage n’est pas étonnant, encore correct, mais seulement sept tirs à 3-points rentrés par les Splash Bros sur un Game 3 de demi-finale de conf’, c’est normalement le début d’une bonne vanne. Et puis cette crispation, too much, fatale, avec beaucoup de mots envers le corps arbitral. Les fautes techniques ont plu à un moment charnière de la rencontre. Les Warriors se sont alors sortis eux-mêmes de la rencontre. Scotché au banc par un problème de fautes, Draymond Green n’a joué que 23 minutes. Autre souci – qui commence à en être un très sérieux – Jordan Poole a tiré à 2/9 dont 0/4 de loin. Pas le moment de regretter le contrat proposé l’été dernier, les Warriors doivent lui redonner le goût des sommets (qu’il semblait si proche d’atteindre la saison passée, au même instant). Ouai, Steve Kerr a du boulot.

Bronny after LeBron’s block on Jordan Poole. 😂🔥 pic.twitter.com/Zf9eSSxDw8 — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 7, 2023

Le Game 3 tombe dans la poche de Los Angeles, les Lakers conservent l’avantage du terrain récupéré à San Francisco. Nuit de lundi à mardi, 4h du matin : on coche la date dans le calendrier. Pour l’amour d’une quatrième manche qui s’annonce déjà en grand classique.