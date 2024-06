Cela a été confirmé par Rich Paul de Klutch Sports en personne – l’agent de Bronny et de LeBron James – lors d’un entretien donné à Jonathan Givony d’ESPN. Le King ne souhaite plus jouer impérativement avec son fils en NBA, bien que l’agent n’ait à ce jour organisé que deux workouts pour l’enfant de Bron : Lakers et Suns. Quelle est donc la stratégie du clan James ?

Le fils du King n’a pour l’instant effectué de workouts qu’avec les Los Angeles Lakers (picks 17 et 55 de la Draft) et les Phoenix Suns (pick 22 de la Draft). Un choix motivé par les directives de Rich Paul, qui explique qu’il réfléchit en fonction de la valorisation de son joueur.

“C’est ce que j’ai toujours fait. L’idée est de trouver une équipe qui valorise ton gars et essaye de le pousser. C’est important de comprendre le contexte et de réaliser que ça a toujours été ma stratégie avec mes clients à travers les années, surtout ceux qui ont besoin de développement comme Bronny. Il est comme mes anciens clients. J’ai fait savoir aux équipes qui voulaient faire venir Bronny que si elles ne comptaient pas lui donner un vrai deal, il n’y aurait pas de discussions. C’est dur de se développer avec un contrat two-way. Je me fiche de savoir s’il va aux Lakers, à Phoenix ou je ne sais où. C’est le fit qui m’importe. Si Bronny s’appelait Charles Jacobsen et qu’il était mon client, je ferais exactement pareil. Identifier les équipes qui ont un vrai intérêt” – Rich Paul “Il y a d’autres équipes qui aiment beaucoup Bronny. Minnesota, Dallas, Toronto. Si ce n’est pas les Lakers, ce sera une autre équipe. Minnesota adorerait prendre Bronny, mais je ne sais pas si leur propriétaire le choisira. Nico Harrison [le general manager des Mavericks] est comme un oncle pour Bronny. Si les Lakers ne le prennent pas en 55, les Mavericks le prendront en 58 et lui donneront un deal garanti. Masai [Ujiri, le président des Raptors] l’aime beaucoup. Ils pourraient même le prendre en 31. Les workouts ne sont pas tout pour ces équipes. Pour l’instant il y a eu les Lakers et Phoenix. Il pourrait y en avoir d’autres à la dernière minute si on m’appelle tardivement. On va voir” – Rich Paul

Bronny James training with his dad Lebron James in the training facility in LA pic.twitter.com/ShQV2GTtRv

L’agent de LeBron a rappelé que c’est déjà la manière dont il avait fonctionné pour Darius Garland, MarJon Beauchamp, Talen Horton-Tucker et Brandon Boston Jr. notamment. Pas trop de workouts et des informations sur le dossier médical des prospects tenues secrètes (ce qui n’est plus autorisé avec les nouvelles règles de la NBA). Bronny, de son côté, en a probablement fini avec les workouts, et il avait déjà déclaré être moins concentré sur l’idée de jouer avec son père que celle “d’arriver dans la ligue”. Pour ce qui est du papa, on sait qu’il avait indiqué par le passé qu’il tenais beaucoup à jouer avec son fils, mais il a déclaré en fin de saison qu’il n’y avait pas vraiment pensé.

“Le jeune homme décidera ce qu’il veut faire et comment il veut que sa carrière se déroule” – LeBron James

La free agency du King pourrait lui donner des idées de départ pour pouvoir rejoindre son rejeton, mais aujourd’hui, il est dur d’imaginer LeBron quitter les Lakers à l’été. L’agent Rich Paul a également pu donner des pistes sur le futur du King, et elles ne mènent pas forcément à une association avec Bronny :

“LeBron ne se fait plus à l’idée de jouer avec son fils. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais si ce n’est pas le cas, c’est comme ça. Il n’y a pas eu de signature de deal garantissant que si les Lakers draftent Bronny en 55, LeBron resignera. Si c’était le cas, je les forcerai de le prendre en 17. Les Lakers peuvent drafter Bronny et LeBron pourrait ne pas resigner. D’ailleurs, LeBron ne signera pas à Phoenix pour le minimum non plus.” – Rich Paul

LeBron James ne suivra probablement pas son fils à la free agency en fonction de l’équipe où il atterrira. Pour Bronny James, les alternatives paraissent nombreuses, et on a au moins cinq équipes qui auraient de vraies chances de mettre le grapin sur la progéniture de LeBron, même si le plus probable reste un 55è pick des Lakers. Les prochains jours nous donneront peut-être les informations complémentaires nécessaires. En attendant, il va falloir patienter jusqu’à la Draft !

