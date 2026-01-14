Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. Deux semaines après le passage à la nouvelle année, c’est l’heure de faire un gros point sur la lutte au plus prestigieux des trophées individuels. Spoiler, ça bouge pas mal, notamment dans le Top 5 !

LE CLASSEMENT DU 27/12

Stats : 26,1 points / 5,4 rebonds / 4,5 passes / 1 contre / 52,1% au tir

26,1 points / 5,4 rebonds / 4,5 passes / 1 contre / 52,1% au tir Bilan : 23 victoires – 14 défaites

Kevin Durant a démarré 2026 en trombe en l’absence d’Alperen Sengun (depuis de retour) : il a planté un gros game-winner face à son ancienne équipe des Suns, il a dépassé Wilt Chamberlain pour devenir le 7e scoreur all-time, et est en route pour réaliser une nouvelle saison avec des pourcentages en 50-40-90 avec plus de 26 points de moyenne. Tout ça à 37 ans, on le rappelle. Cela valait bien une petite place dans notre classement malgré la mauvaise période des Rockets (quatre défaites en six matchs). Son coach, Ime Udoka, a notamment pointé du doigt la KD-dépendance après un revers à Portland : « Tu sors un gars de 37 ans pour trois minutes et on prend un 11-0. »

Stats : 30,9 points / 4,5 rebonds / 6,7 passes / 1,9 interception / 48% au tir

30,9 points / 4,5 rebonds / 6,7 passes / 1,9 interception / 48% au tir Bilan : 22 victoires – 16 défaites

Depuis la période un peu compliquée de fin décembre, les good vibes sont de retour à Philadelphie. Les victoires s’enchaînent (six en huit matchs), Joel Embiid a redunké, Paul George est sur deux pieds et surtout, SURTOUT, Tyrese Maxey est toujours aussi fort au basket : 32 points, 6 passes, 2 steals et 1 contre de moyenne pour T-Max sur la période, avec des pourcentages de folie (55% au tir, 48% à 3-points, 81% aux lancers). De quoi décrocher un second titre de Joueur de la Semaine cette saison. Maxey continue de confirmer la nouvelle dimension prise cette année, ainsi que son statut désormais indiscutable de numéro 1 des Sixers.

Stats : 28,9 points / 5 rebonds / 3,8 passes / 1,3 interception / 50% au tir

28,9 points / 5 rebonds / 3,8 passes / 1,3 interception / 50% au tir Bilan : 27 victoires – 14 défaites

« MVP ! MVP ! » Ce sont les chants qu’a entendus Anthony Edwards après avoir offert la victoire aux Wolves face aux Spurs de Victor Wembanyama tout récemment. Faisant partie des joueurs les plus clutch en NBA, et montrant de plus en plus de contrôle dans le money-time, Ant-Man est sur une belle dynamique avec son équipe de Minnesota : six victoires sur les sept derniers matchs depuis début 2026, avec une place dans le Top 4 de l’Ouest à la clé. On rappelle qu’Edwards bat tous ses records d’efficacité offensive cette saison (50% au tir, 41% à 3-points) et qu’il est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire à totaliser 10 000 points en carrière.

Stats : 24 points / 11 rebonds / 3 passes / 2,7 contres / 51,4% au tir

24 points / 11 rebonds / 3 passes / 2,7 contres / 51,4% au tir Bilan : 27 victoires – 13 défaites

Quinzaine un peu frustrante pour Victor Wembanyama : une blessure au genou, deux nouveaux matchs d’absence, un temps de jeu toujours limité (jusqu’à rester sur le banc en fin de match), deux défaites rageantes face aux Grizzlies et aux Wolves, puis une raclée contre le Thunder. Parfois malmené physiquement, Wemby a néanmoins brillé sur le parquet mythique des Celtics en se montrant bien clutch, sans oublier de taper les Lakers, et est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à accumuler 500 contres en carrière. Rappel important : Victor n’a droit plus qu’à trois jokers avant d’être inéligible au MVP à cause de la règle des 65 matchs.

Stats : 28,9 points / 3,3 rebonds / 6,3 passes / 48,1% au tir

28,9 points / 3,3 rebonds / 6,3 passes / 48,1% au tir Bilan : 25 victoires – 14 défaites

Depuis leur passage à l’année 2026, les Knicks connaissent une vraie gueule de bois : cinq défaites en sept matchs, une défense en mode portes ouvertes et une attaque qui tourne moins bien que d’habitude. « Beaucoup de choses doivent être réglées » a déclaré Jalen Brunson, égal à lui-même au scoring (27 points par match) mais plus en difficulté au playmaking (5 assists pour 3 turnovers de moyenne sur la période), et toujours un point faible défensif. Résultat, Detroit s’éloigne en tête de l’Est tandis que Boston revient sur les talons de New York. Brunson doit ainsi concéder sa place dans le Top 5 de la Course au MVP.

Stats : 33,7 points / 7,9 rebonds / 8,8 passes / 1,6 interception / 46,4% au tir

33,7 points / 7,9 rebonds / 8,8 passes / 1,6 interception / 46,4% au tir Bilan : 24 victoires – 14 défaites

Chute au classement pour Luka Doncic, qui perd sa place sur le podium. Les cartons offensifs sont toujours là mais le Slovène n’a pas pu empêcher la mauvaise période des Lakers, avec sept défaites sur les douze derniers matchs. De quoi s’attirer quelques critiques, que ce soit sur son nombre de pertes de balle ou ses limites défensives. Luka était aussi dans le collimateur de Dennis Schroder, suspendu par la NBA pour avoir tenté de frapper Doncic, qui l’aurait insulté à plusieurs reprises. Bref, ce n’était pas la meilleure quinzaine pour le génie slovène, alors que les Lakers doivent toujours faire sans Austin Reaves blessé…

Stats : 26,7 points / 6,2 rebonds / 9,7 passes / 1,5 interception / 46,5% au tir

26,7 points / 6,2 rebonds / 9,7 passes / 1,5 interception / 46,5% au tir Bilan : 28 victoires – 10 défaites

Quinzaine assez discrète pour Cade Cunningham, qui n’a pas joué depuis le 5 janvier à cause d’une blessure au poignet. Avant de rejoindre l’infirmerie, le maestro des Pistons avait guidé les siens vers de belles victoires face aux Lakers (27 points, 11 passes), aux Cavs (27 points) et surtout les Knicks (29 points, 13 passes), remportant ainsi ses duels attendus face à Luka Doncic et Jalen Brunson. Detroit – malgré les absences répétées de Jalen Duren et Tobias Harris – reste tranquillement installé au sommet de la Conférence Est. Cade, lui, retrouve sa quatrième place au classement MVP.

Stats : 29,5 points / 6,4 rebonds / 5 passes / 1 interception / 49,5% au tir

29,5 points / 6,4 rebonds / 5 passes / 1 interception / 49,5% au tir Bilan : 24 victoires – 15 défaites

Auteur de 50 points début janvier face aux Clippers de Kawhi Leonard, Jaylen Brown a peut-être réalisé son meilleur match en carrière, déclarant dans la foulée qu’il était le « meilleur two-way player » en NBA. Si cela peut porter au débat, et qu’il a perdu en adresse depuis (jusqu’à aller critiquer les arbitres…), JB mérite clairement d’être très haut dans le classement du MVP. Ses cartons offensifs, sa contribution des deux côtés du terrain et son leadership sont la première raison de la superbe saison des Celtics, toujours troisièmes de l’Est contre toute attente. Preuve de son importance, Boston s’est récemment incliné contre Indiana (dernier de conférence) en son absence…

Stats : 29,6 points / 12,2 rebonds / 11 passes / 1,4 interception / 60,5% au tir

29,6 points / 12,2 rebonds / 11 passes / 1,4 interception / 60,5% au tir Bilan : 27 victoires – 13 défaites

Alors qu’il avait pris la tête du classement après sa performance historique à Noël, Nikola Jokic a été brusquement ralenti par une blessure au genou le 31 décembre. Depuis, le Joker n’a pas joué, et il devrait rester à l’infirmerie jusqu’à fin janvier. Difficile dans ces conditions de garder la première place. Pire encore : Jokic risque fort de ne pas atteindre la barre des 65 matchs joués cette saison, ce qui l’exclut automatiquement de la Course au MVP et de toutes les récompenses individuelles. Le pivot serbe peut néanmoins se consoler en disant que les Nuggets se débrouillent plutôt bien sans lui, avec cinq victoires en huit matchs (merci… Peyton Watson).

Stats : 31,9 points / 4,5 rebonds / 6,4 passes / 1,4 interception / 54,5% au tir

31,9 points / 4,5 rebonds / 6,4 passes / 1,4 interception / 54,5% au tir Bilan : 34 victoires – 7 défaites

La blessure de Nikola Jokic permet à Shai Gilgeous-Alexander de reprendre sa place au sommet du classement, mais ne représente pas la seule raison de son retour au top. Après un passage compliqué entre mi-décembre et début janvier, Shai et le Thunder ont repris leur marche en avant. Comme un symbole : la grosse victoire d’Oklahoma City contre les Spurs de Victor Wembanyama hier, avec un Gilgeous-Alexander excellent des deux côtés du terrain. Le Thunder est désormais sur quatre victoires de suite, série débutée il y a une semaine face au Jazz, grâce aux 46 points de SGA et un tir (égalisateur) au buzzer.

Mentions honorables : Donovan Mitchell (Cavaliers), Alperen Sengun (Rockets), Jamal Murray (Nuggets), Stephen Curry (Warriors), Devin Booker (Suns), Scottie Barnes (Raptors), Giannis Antetokounmpo (Bucks)