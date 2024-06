La TTFL, c’est fini pour cette saison. La victoire des Celtic sur les Mavs a scellé les Playoffs NBA, mais aussi ceux de TrashTalk Fantasy League. Et si Adam Silver a pu récompensé Boston avec un 18ème trophée, nous avons pour notre part couronné Starseeker, qui devient la première équipe avec deux titres en Ligue 1 des Playoffs TTFL.

Salut Starseeker. Félicitations, vous êtes les vainqueurs de la ligue 1 des Playoffs TTFL pour 2024, les boss ultimes du jeu. Quelles sont vos premières impressions ?

Salut David et merci.

Écoute rien de précis mais je dirais une forme de soulagement que ce soit fini et beaucoup de satisfaction de gagner à nouveau avec nos principes. On donne beaucoup de notre temps pour arriver à ce type de résultat mais on sait aussi que ce n’est pas suffisant alors on optimise les choses à notre maximum et dans la limite des possibilités de chacun. Une équipe de 10 personnes ça se gère en permanence selon moi afin que les choses exceptionnelles le restent et de ne pas banaliser les petits trucs (les résultats comme les problèmes).

Vous pouvez vous présenter un peu ? Depuis combien de temps l’équipe existe ? Est-ce que les membres d’origine sont toujours là ?

Sur cette partie je vais être assez exhaustif car je trouve que mes coéquipiers méritent que leur histoire soit racontée et que c’est notre première tribune sur TrashTalk alors YOLO.

Je me présente je suis bendhi le “capitaine” et fondateur de la team Starseeker, je gère aussi les Hong-Kong Bouddhas en Exotic League (2 titres de saison régulière en 2022-23 et 2023-24).

Starseeker existe depuis le All-Star Break de 2019 car je ne trouvais pas de team et je voyais bien que le jeu en équipe était plus fun et mis en avant. Selon une idée particulière j’ai d’abord recruté 5 membres dont le GOATesque Baptnal (NDLR : champion de saison régulière 2023), ensuite 3 fiers amis Bretons talentueux mais alcooliques : AirBair, Piix77 et Tomigo, et enfin l’Ancien aka Raptor1977 (top50 en SR 2019-20 je crois et 1er de la team).

On s’est complété ensuite à l’orée des Playoffs 2019 par 4 personnes dont l’originelle Tibulle (son ID de joueuse TTFL en témoigne ! NDLR : en dehors de l’équipe TrashTalk, il s’agit de la participante active la plus ancienne), du légendaire globetrotter Boboxy, du fan de l’élan Béarnais Scred et enfin HYPERION aka le graphiste préféré de ton graphiste préféré. En cumulant nos scores à l’époque on se serait retrouvé 12e de L1 (déjà) ce qui nous a donné une idée de notre potentiel.

On en a profiter pour faire nos armes aux Playoffs 2019 en faisant l’expérience parfois amère du One and Done et puis 2019-2020 est arrivé…

À la pause de Mars suite au COVID en NBA on était 17e après avoir passé 2 mois en L1. Heureusement la bulle est arrivée, Lillard nous a lancé vers la 7e place de saison régulière au final avant de démarrer les Playoffs 2020 qu’on va quasiment survoler en profitons à fond du “bug” du format qui a vu les picks revenir au bout de 30 jours (annoncé vers le pick 6 officiellement il me semble… j’ai encore de vifs souvenirs de tout ça).

On gagne par la même occasion le général des Playoffs 2020 et la L1 face à … AllinCrew déjà oui (WeWereUp au 1er tour, DKcito au 2e et Roulette au 3e). Ce doublé reste inédit pour le moment.

Grosse gueule de bois la saison suivante en saison régulière 2020-21, rapidement une vingtaine de DNP dûs au COVID (plus de 30 au final) et une saison noire où notre meilleur joueur de saison régulière 2019-20 nous lâche en cours de saison. Remplacé à la volée par un ami de Baptnal, le sudiste chantant aka rhnyrtye, on fini loin en ligue 7 et on sort au 1er tour des Playoffs.

Obligés de se remettre en cause assez clairement, on revient au base de notre philosophie à savoir, la liberté de choix. On avait le potentiel intrinsèque dès le départ et ça revient tout de suite, 10e de saison régulière 2021-22 (5e officieusement) on sort dès le 1er tour face au futur champion, Adrenallin, très au-dessus de nous.

Avant le début de la saison régulière 2022-23 on a un départ attendu, celui du sage Piix77 qui nous laisse pour apprécier plus le basket dans son entièreté (la TTFL peut biaiser la perception et l’appréciation des choses malheureusement il faut le dire). Il est remplacé par le roi du rhum arrangé et issu des Bouddhas en Exotic, le prince du Smoothie Pick aka Kempo (Champion indiv Exotic sur la saison régulière 2022-23 au final). On a alors notre roster actuel.

Cette année-là sera dingue, on va très vite se positionner en L1 et s’y installer. Les mois passent et les choses sont claires (avec Baptnal, AirBair, rhnyrtye, Boboxy et Scred qui finissent respectivement la saison régulière 2022-23 : 1er, 6e, 7e, 12e et 56e) on va finir 2e après avoir subi les blessures en toute fin de saison de quelques joueurs (Jokic blessé sur un soir à 2 matchs…). Les champions, Les Ducs qui sont une team Allin désormais, nous coupent l’herbe sous le pied pour devenir les premiers à gagner les 2 titres Playoffs et saison régulière (L1 en 2019 pour eux). Les Playoffs démarrent bien mais les choses tournent au final à contresens, les derniers picks ne marchent pas et on sort encore au 1er tour une 3e fois de suite cette fois face aux PickKnicks bref c’est décevant.

On en arrive à la saison régulière 2023-24 donc où tout roule bien, niveau de l’équipe très homogène, et j’en profite pour remercier mes coéquipiers parce qu’ils sont dédiés, autonomes, fiables, à l’écoute et ça c’est la vraie recette qui nous a amenés à faire cette 3e L1 consécutive où l’on fini 6e de saison régulière (4 teams Allin devant, seule NBA Sauce fait jeu égale cette année). Et puis les Playoffs démarrent…

L’armoire à trophée commence à être bien garnie : champions de Ligue 1 des Playoffs en 2020, du général des PO toujours en 2020 et donc ce nouveau titre. Quel est le secret d’une telle réussite ?

Le secret… y a autant de méthode que de vainqueurs en TTFL je dirais mais s’il y a un secret chez nous ce serait surtout la passion et l’envie d’écrire une belle histoire. On a aussi beaucoup appris de notre année noire en 2020-2021, en sont ressortis des principes de fonctionnements précis (mais secrets ;-)), une organisation encore plus incisive et un lien toujours plus respectueux entre nous.

Quels ont été les grands moments des Playoffs ? Avez-vous rapidement senti que vous pouviez aller au bout ? Ou alors vous avez vibré lors de certaines séries ?

Le 1er tour est particulier en TTFL, tu peux croire que ça va passer et prendre une douille sur le dernier pick car Franz Wagner est un champion du monde surcoté ! Plus sérieusement y a eu plusieurs grands moment face à Belgium au 1er tour, on se voyait vraiment dehors dès le pick 9 ou 10 je crois. Mais avec l’expérience on a tenté LE move Maxey qui à fait notre soirée, on est revenu, on a pris de l’avance et on a géré nos picks intelligemment et à partir de là on a vu des choses intéressantes autour de nous.

On a fait un 2e tour solide face aux 24Bons (salut Lolo et aux champions de Playoffs 2021) avec l’idée que la suite était prometteuse, on se voyait déjà profiter d’une réserve de picks de haut vol pour finir… et puis les Knicks et Nuggets sont passés à la trappe à domicile en game 7. Retour à la case départ, fallait de nouveau être précis et inspirés tout en évitant les coups de mous.

Le 3e tour nous délivre un adversaire inattendu je dois dire qui a renversé la vapeur dans son 2e tour, les champions de Playoffs 2022, Adrenallin. Encore une fois nos stocks et notre gestion ont parlé, leur manque de réussite aussi faut dire.

On passe sans problème et on retrouve nos meilleurs ennemis en finale, le AllinCrew champions de saison 2021-22 et 2023-24, qui arrivent dépecés mais qui auront eu l’occasion de nous faire peur deux fois. Malgré ça on savait où on allait je pense et on a fait valoir notre stratégie. On réalise alors encore de l’inédit, devenir les premiers à remporter 2 fois la L1.

Vous pouvez nous expliquer un peu votre stratégie ? On sait que les Playoffs TTFL sont chauds avec la règle limitant les picks sur toute la durée de la compétition. Plutôt team je mets le meilleur et je vois ce qui me reste, vous jouez à l’économie ou vous faites un mix des deux au sein de l’équipe ?

On est la team la plus bipolaire de la TTFL en Playoffs, on aime pas ce format mais faut croire qu’on sait l’exploiter à notre avantage aussi. Notre stratégie est assez simple ceci dit, il faut tout voir, tout savoir, tout retenir, tout analyser et réagir en conséquence! notre manière de faire c’est de défoncer les Allin en finale, voilà c’est simple mdr. J’oubliais qu’il vous faut aussi un GIF Master dans l’équipe, quelqu’un d’ineffable comme Tomigo.

Maintenant que les Playoffs sont finis et qu’on part pour de longues semaines sans TTFL, qu’allez vous faire de vos nuits et de votre vie ?

Une saison comme ça c’est environ 200 picks et 8 mois de mobilisation pour une team, c’est aussi un sacré paquets d’heures à attendre des infos et profiter de toute leçon pour apprendre… Là on va souffler, reprendre du temps pour nous et voir comment tout le monde se sent pour la reprise parce que la vie est chargée en dehors de la TTFL déjà. Airbair lui de toute façon va tourner en hélico-b… autour de la Bretagne pendant quelques semaines, n’appelez pas la police c’est normal il a eu la disette longue pour ce titre des Celtics.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ? On est preneur au sein de la Team TrashTalk (enfin surtout certains membres)

Oui bien sûr, il faut aimer les belles histoires et avoir envie d’en faire une soi même, un peu comme le Lab (DonPapa la bise) et l’équipe de TrashTalk (Gio, Ben ici on sait).

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On vous souhaite le meilleur.