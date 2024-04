Comme son coéquipier Bronny James, Isaiah Collier s’est déclaré candidat à la Draft 2024. Contrairement au fiston de LeBron James, I.C. devrait bien faire partie des appelés par Adam Silver. Absent de la March Madness, le meneur à la carrure imposante ne compte faire qu’une année à la fac et rejoindre la NBA dès la saison prochaine. Dans le top 15 ?

Adrien Wojnarowski d’ESPN l’a annoncé : à moins qu’il ne sorte son collier d’immunité (énorme vanne) et qu’il ne retire son nom de la session de cette année, Isaiah Collier sera parmi les lottery picks de la cuvée de Draft à venir. Attendu entre les places dix et quatorze du premier tour, Isaiah Collier a des arguments à faire valoir. Meneur de presque 1m98 pour 96 kg, rapide, explosif et puissant avec un premier pas destructeur, il a montré de belles choses à la finition et à la création, agressant le cercle sans arrêt lors de son année à USC. Il peut vite se révéler ingérable pour une défense quand il n’est pas doublé.

USC Trojans freshman point guard Isaiah Collier will enter the 2024 NBA Draft, he told ESPN on Wednesday. Collier — ranked as the tenth best available player in ESPN’s list of Top 100 prospects — will be represented by agent BJ Armstrong of Wasserman. pic.twitter.com/K1GnKllcrz

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2024

Capable de tirer au large, la prise de tir extérieur est un domaine qu’il doit continuer néanmoins à travailler. Tout comme sa prise de décision en match, et ses pertes de balles (3,3 en 29 minutes de moyenne sur la saison). Dès sa saison rookie, son énergie sera sans doute un point apprécié par sa potentielle future équipe : il est capable d’imprimer un rythme de jeu très élevé.

Ses moyennes saisonnières ? 16,3 points, 4,3 passes et 1,5 interception par match à 49% au tir. Sa saison a été interrompue un mois par une blessure à la main en janvier mais on a quand même eu du gros coup de chaud, comme dans ce match contre Colorado où il envoie 25 points (à 2/5 du parking), 9 passes, 3 interceptions et un seul ballon perdu.

La côte d’Isaiah Collier a un poil baissé depuis le lycée, où il était la recrue numéro 1 du pays, notamment nommé MVP du McDonald’s All American game. On va voir ce que ça donnera aux workouts mais une chose est sûre, il faudra garder un oeil sur Isaiah Collier, on compte sur lui en lottery pick dès cette année.

Source : Adrian Wojnarowski