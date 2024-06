NBA Draft : Isaiah Collier sélectionné en n°29 par le Utah Jazz !

Sélectionné en 29e position par le Utah Jazz, Isaiah Collier a graduellement glissé toute la soirée. Projeté “first pick” au mois de septembre dernier, le meneur passe au premier tour par la plus petite des portes.

Isaiah Collier n’est pas un pick 29 comme les autres. Grâce d’un potentiel jugé très élevé, le meneur de jeu des Trojans était projeté tout en haut de la Draft 2024 il y a un an, avant de chuter petit à petit. Entre un physique très solide (1m95, 93 kilos), un potentiel de playmaker et des drives particulièrement tranchants, Collier a d’énormes qualités offensives balle en main. Néanmoins, les points d’interrogation concernant son shoot et son impact sur le plan défensif ont visiblement refroidi un bon nombre de scouts puisque 28 joueurs ont été appelés avant lui. Dans les dernières mock drafts, il était projeté au plus bas autour des places 20-25, et haut plus haut dans le top 15.

Dans une équipe de Utah en mode rebuild, Isaiah Collier a une vraie chance de pouvoir faire ses preuves au poste de meneur de jeu. Keyonte George, auteur d’une belle saison rookie l’an dernier, n’est pas vraiment un poste 1 de métier et alterne plutôt sur les lignes arrières en tant que combo-guard. Collier aura donc un bon nombre de séquences pour prendre le jeu à son compte et prouver aux General Manager qu’ils ont eu tour ne passer sur son nom. La connexion avec un Big Man du type Walter Kessler laisse aussi entrevoir plusieurs possibilités alléchantes. Même si Isaiah Collier ne souhaitait sans doute pas descendre aussi bas, il tombe dans une situation presque idéale pour faire parler son basket, avec Cody Williams comme coéquipier !