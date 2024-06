COCORICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ! Un quatrième Français s’est posé sur le premier tour de la Draft NBA 2024 ! Pacôme Dadiet atterrit à New York et compte bien rompre avec la tradition des Français qui ne réussissent pas aux Knicks.

Il avait enchaîné les workouts avant la Draft et visiblement ses efforts ont payés ! Le shooteur d’Ulm va bel et bien signer un contrat garanti en NBA, après avoir été sélectionné par les New York Knicks dès le premier tour. Et quand on sait que Dadiet est l’un des meilleurs forwards de cette cuvée, eh bien on ne peut que dire que c’est mérité ! Capable de défendre dur, de – déjà – avoir une sélection de tir très pertinente et d’effectuer du pick and roll en poseur d’écran et en ball handler, Pacôme Dadiet a tout ce qu’il faut pour être un des énormes steals de cette Draft NBA 2024.

OFFICIEL, PACÔME DADIET EST LE PICK Nº25 DE LA DRAFT 2024 !

Dans une franchise de New York ultra compétitive, avec un coach traditionnel, ça va peut-être être dur de faire son trou. Peut-être même très dur. Potentiellement l’une des cinq franchises de NBA où il est le plus dur de chercher du temps de jeu actuellement, les Knicks ne sont pas connus pour être patients – à l’image des quelques fans stupides qui ont sifflé Dadiet à son annonce ce soir – ni pour être capable de mettre en valeur les joueurs français. Cela dit, on a vu des profils à la Miles McBride réussir à gratter du temps de jeu, minute après minute, jusqu’à obtenir une vraie place dans la rotation. Pas de fatalité pour Pacôme, il a été sélectionné au premier tour, les Knicks comptent probablement sur lui.

En tout cas, Pacôme a annoncé vouloir tenter sa chance dès cette année aux Knicks et ne pas revenir en Europe. Un pari risqué mais qui pourrait payer ! Après tout, la chance sourit souvent aux audacieux.

Pacome Dadiet says he plans on playing for the Knicks next season, not spending more time in Europe as a draft and stash.

Sélectionné dans le top 25 de la Draft 2024, comment ne pas fêter en apprenant que Pacôme Dadiet a été appelé dès le premier tour ? Le quatrième français de cette Draft va bel et bien avoir sa chance dans la grande ligue, et quand on sait tout le chemin parcouru, on comprend l’émotion de l’ailier ce soir. Pour citer un grand écrivain, on est vraiment sur une soirée de Draft Pacôme les autres.