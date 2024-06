Contrairement à Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher ou encore Tidjane Salaün, le prospect français Pacôme Dadiet est plutôt attendu en fin de premier tour à la Draft NBA 2024. Mais il intéresse du monde ! Dadiet enchaîne en effet les workouts en ce moment.

Pacôme Dadiet sera selon toute vraisemblance le quatrième Français drafté dans quelques jours. L’ancien du Paris Basketball, qui a poursuivi sa formation en Allemagne (Ulm) avant de tenter le grand saut en NBA, a confirmé sa présence à la Draft mi-juin et son potentiel semble intriguer pas mal d’équipes.

Si l’on en croit ESPN, Dadiet est actuellement en train d’enchaîner les workouts, à la fois avec des équipes de fin de premier tour mais aussi des franchises qui drafteront un peu plus haut.

Pacome Dadiet, one of the youngest prospects in the draft, is conducting pre-draft visits with the following teams, per @DraftExpress (https://t.co/Wmv3ZWPFGk):

Bucks

Celtics

Heat

Jazz

Magic

Nets

Sixers

Spurs

The 18-year-old French product is generating late first-round buzz. pic.twitter.com/aKsIKZ1fQp

— Evan Sidery (@esidery) June 22, 2024

Bucks (23e choix), Celtics (30e), Heat (15e), Jazz (29e), Magic (18e), Nets, Sixers (16e), Spurs (35e, en plus des picks 4 et 8) sont autant d’équipes qui testent ou vont tester Pacôme Dadiet d’ici mercredi.

Des signes encourageants pour le Français qui espère sortir dès le premier tour de la Draft, entre les places 20 à 30. Comme expliqué lors de la présentation de son profil, Dadiet semble avoir le potentiel pour devenir un véritable steal de cette cuvée 2024. À même pas 19 ans, le Frenchie fait partie des plus jeunes joueurs de la Draft 2024 et son potentiel a de quoi séduire plus d’une équipe.

__________

Source texte : ESPN