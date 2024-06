Victor Wembanyama a défilé lors du Vogue World Paris

Le Vogue World Paris a eu lieu hier soir Place Vendôme. Le défilé de mode exceptionnel dirigé par Anna Wintour a mis à l’honneur une ribambelle de stars et de sportifs. Victor Wembanyama a été convié pour clore l’événement aux-côtés de la légende Marie-José Pérec.

Les événements Vogue World se sont rapidement imposés comme des immanquables dans le monde de la mode. Hier soir à Paris, Serena Williams, sa sœur Venus, Laura Flessel-Colovic, Joe Burrow, Casper Ruud, Chloé Kim, Rai, Emmanuel Petit, Blaise Matuidi ou encore Djibril Cissé étaient réunis pour célébrer le textile et le design Place Vendôme. Et encore, cette liste non-exhaustive n’énumère que les sportifs présents, pas toutes les autres célébrités (et il y en avait). Pourtant, parmi tout ce beau monde, c’est Victor Wembanyama, en compagnie de Marie-José Pérec qui a eu l’honneur de clore l’événement !

pic.twitter.com/of4bOXLUCM

— SportMedia (@SportNMedia) June 23, 2024

Ce n’est pas la première fois que l’intérêt mutuel entre Victor Wembanyama et le monde de la mode se manifeste. Le Français est devenu une égérie Louis Vuitton en février dernier. Pharrell Williams, présent à l’événement, lui a accordé sa confiance et l’alien a déambulé dans les rues de la capitale avec un magnifique costume blanc.

Wemby a eu l’honneur de partager ce moment avec l’une des plus grandes légendes du sport tricolore, Marie-José Pérec, qui, en cette année olympique multiplie les apparitions pour le plus grand bonheur de toute une génération. Triple championne olympique, beaucoup l’imaginent comme la candidate idéale pour allumer la vasque 26 juillet prochain lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024.

Le joueur des San Antonio Spurs est donc officiellement de retour en France et va bientôt rejoindre l’Insep pour commencer la préparation pour la compétition estivale avec l’Equipe de France. Et même s’il est extrêmement élégant en costume, la hâte de le revoir en maillot nous gagne de plus en plus.

Source texte : Vogue World Paris