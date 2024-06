L’Italie annonce une liste de 12 joueurs pour disputer le TQO

À désormais 8 jours du début des TQO, l’Italie a communiqué le nom des 12 joueurs qui tenteront d’offrir à la grande Botte un billet pour les Jeux Olympiques 2024. Il y a encore du beau monde dans les rangs italiens, malgré une absence de marque.

Le caractériel Gianmarco Pozzecco a donc choisi ses 12 soldats pour disputer le prochain TQO. On retrouve des visages bien connus comme Danilo Gallinari, Nico Mannion, Achille Polonara, Nicolo Melli ou encore Marco Spissu. Pas de Luigi Datome, désormais à la retraite. Pas non plus de Marco Belinelli, pourtant de retour à son meilleur niveau malgré ses 38 ans. La grosse absence au sein du groupe, c’est aussi Simone Fontecchio, qui était l’arme numéro une des italiens en attaque mais qui n’est pas suffisamment remis d’une blessure. Un vrai coup dur, mais nos voisins en ont vu d’autres par le passé.

Pour obtenir un billet pour les Jeux Olympiques, l’Italie devra se sortir du TQO de San Juan. Ils y retrouveront le Porto Rico de Jose Alvarado, le Bahrein, le Mexique, la Côte d’Ivoire mais surtout la Lituanie de Domantas Sabonis (mais sans Jonas Valanciunas), principale rivale des transalpins dans la quête des JO.

L’Italie est en quête d’une deuxième qualification consécutive aux Jeux. Lors des JO 2021, la Squadra Azzurra avait fait forte impression en finissant à la 5ème place.

