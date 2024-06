Les Playoffs NBA sont bien terminés depuis quelques jours. Jayson Tatum fête son titre, Sam Hauser est rond comme un tonneau, tout le monde est en vacances en NBA. Mais pas si vite ! Avant de complètement tourner la page et envoyer tout ce beau monde à Cancun, il est temps d’annoncer le grand vainqueur du TrashTalk Bracket Contest 2024.

# LE VAINQUEUR DU TRASHTALK BRACKET CONTEST 2024

Cette année encore, nous avions mis les petits plats dans les grands pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Le principe ? Lui restait toujours le même : lire l’avenir et remplir son bracket avant le début du play-in tournament !

Un rendez-vous incontournable pour bien préparer les Playoffs NBA et un défi immense pour des milliers de joueuses et de joueurs. Nous voulions voir si vous étiez capables d’annoncer le champion NBA, les finalistes, les scores de toutes les séries, du premier au dernier round… et les qualifiés du play-in tournament. Deux mois et 90 matchs plus tard, il ne pouvait en rester qu’un…

Voici donc le bracket #042034 envoyé le 15 avril dernier, avant le début du play-in tournament.

Pour résumer, cet OVNI de la planète Pronostik a annoncé un titre de champion pour Boston, en finale contre Dallas, avec le bon score des Finales NBA, sachant que Dallas sortait Minnesota en finale de conférence, avec le bon score de la série ! Ajoutez à cela le bon score pour Dallas contre OKC, Minnesota qui sort Denver, les Knicks qui s’occupent des Sixers, Boston qui sweep le Heat, et vous avez ce qu’on appelle une masterclass.

En analysant les milliers de tableaux qui ont été envoyés pour le TrashTalk Bracket Contest… seules 327 PERSONNES ont annoncé Boston champion NBA, en finale face aux Dallas Mavericks, sur le score de 4-1 ! Une performance magistrale, deux mois avant le titre des Celtics, ne sachant pas encore ce que Luka Doncic et sa bande allaient nous proposer.

Cependant, parmi ces légendes de l’hexpertise, il fallait désigner un seul vainqueur.

Et en prenant en compte tous nos tie-breakers mentionnés dans les règles du jeu, c’est ce bracket qui l’a finalement emporté.

Il y a 2 mois, on vous a demandé d’annoncer l’intégralité des Playoffs 2024 lors du TrashTalk Bracket Contest.

Près de 50 000 brackets ont été analysés.

Et parmi eux ?

327 personnes avaient annoncé :

– Boston champion NBA

– Face aux Dallas Mavericks

– Score : 4-1

Respect ! 👏👏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2024

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Le vainqueur du TrashTalk Bracket Contest, qu’on appelle chez nous un HEXPERT TOTAL, va être contacté par mail prochainement.

Et autant vous dire que ce roi de toute une génération va passer un été 5 étoiles.

Car oui, cette année ParionsSport régale avec 5000€ offerts au vainqueur du Bracket Contest !!

Un cadeau incroyable pour une perf incroyable, c’est ça aussi la beauté de ce jeu qu’on a hâte de revivre avec vous l’an prochain.

Un grand merci à toutes les participantes et à tous les participants pour avoir fait de cette nouvelle édition du TrashTalk Bracket Contest une grande réussite. Pour garder votre bracket en souvenir, vous avez jusqu’au 30 juin pour le télécharger en passant par le mail automatique qui vous a été envoyé lors de votre participation au concours. Rechargez bien vos qualités de voyants pendant l’été, car on remet ça en 2025 !