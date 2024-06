Cette semaine en NBA, les organismes seront mis à rude épreuve. La Draft mercredi soir, son deuxième tour jeudi, puis… le début de la Free Agency (marché des transferts) dimanche soir, histoire de ne pas nous laisser le moindre répit. Dommage et bien essayé, mais on adore ça.

Si vous voulez vous tester en tant que fan de NBA, cette semaine est parfaite. Déjà car c’est l’une des plus intéressantes de l’année en terme de contenu, puis, aussi, car vous saurez cette semaine si votre corps est prêt à assumer cette nouvelle passion.

Le programme, factuel :

Mercredi soir aux alentours de 1h30 : premier tour de la Draft NBA

Jeudi soir à 22h : deuxième tour de la Draft NBA

Dimanche soir à 0h : ouverture de la Free Agency

Lundi soir : Service des Urgences le plus proche

Le programme, un peu plus en détail :

Mercredi soir : les Français Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr pourraient être choisis avec les deux premiers choix de la Draft, et cette phrase est complètement dingue. Tidjane Salaün est annoncé un poil plus bas, entre la 8è et la 14è place, alors que deux autres Frenchies – Pacôme Dadiet et Melvin Ajinca – espèrent également être appelés mercredi soir. La hype !

Jeudi soir : pas moins de hype le lendemain avec le deuxième tour de la Draft. Pour la première fois la NBA a décidé de faire ça sur deux jours, histoire d’offrir la possibilité aux GM de ne pas drafter au doigt mouillé. Pas mal !

Dimanche soir : à minuit les joueurs libres de tout contrat pourront signer où bon leur semble, une soirée toujours spéciale et qui sera, elle aussi, commentée par nos soins. Paul George, Klay Thompson, OG Anunoby, DeMar DeRozan, LeBron James, James Harden… pas mal de cas “sensibles” dont la plupart pourraient être gérés dès minuit, alors ne soyez pas en retard !

On souffle un bon coup, on profite de son dimanche pour aller chiller à la fête foraine de Malafretaz ou aux Matefaims de Bouillis-la-Garonne, parce qu’à partir de cette semaine ça ne rigole plus du tout. On va voir qui sont les plus solides !