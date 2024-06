De Jean-Claude Lefèbvre sélectionné 64è au neuvième tour en 1960 à Sidy Cissoko, sélectionné 44è en 2023, il y en a eu des Français draftés en NBA. 46 au total. Allez, on se fait un retour de nos compatriotes choisis le plus haut à la Draft NBA ?

Dans le Top 10

Cela risque de changer dès ce mercredi mais à l’heure actuelle, seulement cinq Français ont été sélectionnés avant la dixième place à la Draft NBA. Victor Wembanyama (1er de la Draft 2023 – San Antonio Spurs) a été suivi sur l’estrade de New York par son coéquipier des Mets Bilal Coulibaly (7è de la Draft 2023 – Indiana Pacers). Avec la première place, Wemby avait d’office placé la performance à un niveau où, par définition, le record du Français le plus haut drafté ne peut plus qu’être égalé, dépassant l’ancien pic fixé par Killian Hayes. Wembanyama restera à tout jamais le premier à avoir été premier.

C’EST DÉSORMAIS OFFICIEL, VICTOR WEMBANYAMA EST LE FIRST PICK DE LA DRAFT 2023 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/mNfS4TRusW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023

Coulibaly quant à lui, sera tradé par Indiana aux Washington Wizards mais sur cette même année 2023, il aura donc égalé ce qui constituait encore quelques minutes avant l’appel de Wemby par Adam Silver un record, en finissant au même rang que Killian Hayes (7è de la Draft 2020 – Detroit Pistons). Avant Killian Hayes, l’ancien record du plus haut Français drafté appartenait à Frank Ntilikina (8è de la Draft 2017 – New York Knicks), qu’il avait repris dix ans après à Joakim Noah (9è de la Draft 2007 – Chicago Bulls) en personne. Le futur All-NBA First Teamer des Bulls avait réussi la performance d’intégrer le Top 10 de la Draft pour la première fois pour un Français.

OTD in 2007: We selected Joakim Noah with the No. 9 pick in the NBA Draft.

What’s your favorite memory of Jo as a Bull? pic.twitter.com/gGkQCDJYR7

— Chicago Bulls Archive (@BullsArchive) June 28, 2023

Les onzièmes

On reste dans le niveau “lottery picks” avec tous les compatriotes qui ont été sélectionnés à la onzième position. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le onzième pick est celui où ont été appelés le plus grand nombre de Français dans l’histoire NBA : quatre au total. Le premier onzième, c’est le premier Français en NBA… tout court. En 1997, en sortie de NCAA, Tariq Abdul-Wahad (11è de la Draft 1997 – Sacramento Kings) se fait drafter et aura la chance – contrairement à un certain Jean-Claude Lefèbvre (premier Français drafté) – de jouer 249 matchs de NBA.

Le deuxième Français à évoluer dans la National Basketball Association, c’est également un onzième pick, Jérôme Moïso (11è de la Draft 2000 – Boston Celtics). Trois ans plus tard, Mickaël Piétrus (11è de la Draft 2003 – Golden State Warriors) vient grossir les rangs des onzièmes de la Draft NBA. Le dernier onzième en date, n’était nul autre que le MVP des Finales… de G League, Ousmane Dieng (11è de la Draft 2022 – Oklahoma City Thunder) il y a deux ans.

🚨 OFFICIEL : 11EME CHOIX DE LA DRAFT 2022 – OUSMANE DIENG AU THUNDER (TRADE) ! pic.twitter.com/ksI5EPFZgQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2022

Dans le Top 15

Pour ce qui est du dixième Français le plus haut drafté de l’histoire, on a trois candidats un peu particuliers à égalité à la quinzième position. Est-ce qu’on considère Howard Carter (15è de la Draft 1983 – Denver Nuggets) comme joueur français, étant donné qu’il n’est ni né en France, n’a pas de famille française à la base mais qui après douze saisons dans l’Hexagone, s’est fait naturaliser Français et a disputé 5 matchs avec l’Equipe de France ? Si on compte les naturalisés, Howard Carter représenterait techniquement le premier Français de l’histoire à jouer en NBA, et le dixième plus haut drafté de l’histoire chez les Frenchies.

A la quinzième position, on retrouve également Frédéric Weis (15è de la Draft 1999 – New York Knicks). Le pivot titulaire de l’Equipe de France vice-championne olympique en 2000 aurait pu être le deuxième Français à jouer en NBA, mais la faute aux blessures, à l’accueil calamiteux réservé par New York et aux quiproquos de communication entre le joueur et la franchise, il s’arrêtera à la case Summer League et continuera sa carrière en Europe. Le passage de Vince Carter n’a pas dû aider non plus. Enfin, Sekou Doumbouya (15è de la Draft 2019 – Detroit Pistons) complète le trio des appelés en sortie de loterie.

Your favorite franchise didn’t draft Sekou Doumbouya? Smh couldnt be me. pic.twitter.com/4GZoHCVB2g

— Nick Brandel (@MotorCityBanter) July 26, 2020

Mention également pour Guerschon Yabusele (16è de la Draft 2016 – Boston Celtics) qui est allé s’éclater deux saisons à Boston avant d’exploser en Europe, et Kevin Séraphin (17è de la Draft 2010 – Chicago Bulls) qui a tout de même compilé 437 matchs en NBA avec les Wizards, les Knicks et les Pacers.

A l’orée d’une Draft 2024 où trois nouveaux Français pourraient chambouler notre top 10 (Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Tidjane Salaün), on salue plus que jamais la formation française. Avec presque 50 joueurs, la France peut se targuer d’être le pays sans franchise NBA (contrairement au Canada) avec le plus de joueurs draftés dans la Grande Ligue. Pour un pays avec une population d’à peine 70 millions d’habitants, ça n’est pas rien. Et même en étant draftés bas, certains Frenchies arrivent quand même à performer très fort outre-Atlantique. On vous signale par exemple qu’on n’a pas parlé de Tony Parker ou Rudy Gobert dans l’article, les deux plus beaux palmarès français en NBA qui ont chacun été sélectionnés en fin de premier tour.

Avant la cuvée 2024, il ne reste que huit franchises qui n’ont jamais drafté un Français : les Cavaliers, le Heat, le Jazz, le Magic, les Nets, les Raptors, les Wizards (ça pourrait changer) et les Wolves. Il est temps de s’y mettre, messieurs, le Français n’a jamais autant eu la cote.

Le Top 10 des Français draftés le plus haut dans l’histoire de la NBA