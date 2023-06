Ce jeudi soir, on va vivre un grand moment d’histoire avec la sélection de Victor Wembanyama en première position de la Draft NBA. Une belle occasion pour revenir justement sur l’historique des Frenchies à la Draft. Zoom sur les différents moments marquants, de 1960 à nos jours.

Le premier joueur français drafté en NBA : Jean-Claude Lefebvre

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Jean-Claude Lefebvre est bien le premier Français à avoir été drafté en NBA. Le pivot de 2m21 pour 127 kilos (!) fut en effet sélectionné au neuvième tour de la Draft 1960, en 64e position exactement, par la mythique franchise des Minneapolis Lakers (aujourd’hui Los Angeles Lakers). Celui qui est passé par l’université de Gonzaga n’a néanmoins jamais porté le maillot des Lakers, ni celui d’une autre franchise NBA d’ailleurs. Il s’est plutôt illustré sous la tenue de l’Équipe de France entre 1957 et 1963, totalisant 57 sélections et remportant une médaille de bronze à l’EuroBasket 1959.

Le premier joueur français drafté à jouer en NBA : Tariq Abdul-Wahad

Né Olivier Saint-Jean puis prenant le nom de Tariq Abdul-Wahad après sa conversion à l’islam, celui qui a été sélectionné en 11e position de la Draft 1997 restera pour toujours le premier Français à fouler les parquets de la Grande Ligue. C’était le 11 novembre 1997 lors d’une rencontre opposant les Kings – sa nouvelle équipe – au Miami Heat en Floride. Tariq Abdul-Wahad a ensuite réalisé six saisons en NBA, de Sacramento à Dallas en passant par Orlando et Denver. Il totalise 236 matchs en saison régulière dont 145 comme titulaire, pour des statistiques de 7,8 points, 3,3 rebonds et 1,1 passe. Pour toujours un pionnier.

Le joueur français à avoir été drafté le plus haut en NBA : Killian Hayes

Exactement une décennie après Tariq Abdul-Wahad, on a vu pour la première fois un Français être sélectionné dans le Top 10 de la Draft. C’était Joakim Noah, drafté par les Bulls avec le neuvième choix en 2007. Encore dix ans plus tard, Frank Ntilikina est devenu à son tour le joueur français drafté le plus haut dans l’histoire, après sa sélection par les Knicks en numéro 8. Mais à l’heure de ces lignes, et en attendant la draft de Victor Wembanyama, c’est Killian Hayes qui détient le “record” : en 2020, en plein COVID, les Pistons choisissent en septième position le meneur tricolore formé à Cholet et passé par le club allemand d’Ulm.

Le joueur français drafté à avoir le mieux réussi en NBA : Tony Parker

Si les meneurs Frank Ntilikina et Killian Hayes n’ont pour l’instant pas répondu aux espoirs accompagnant leur statut de Top 10 de Draft, il y a un autre Frenchie qui a surpassé toutes les attentes jusqu’à marquer l’histoire du basket français. Vous l’avez deviné, on parle de Tony Parker. Le meilleur Frenchie all-time a été sélectionné en 2001 à la fin de premier tour par les San Antonio Spurs, avant de s’imposer rapidement comme le meneur titulaire sous Gregg Popovich et un membre du Big Three aux côtés de Tim Duncan et Manu Ginobili. 4 titres NBA en tout, un trophée de MVP des Finales, 6 All-Star Games, 4 nominations All-NBA, un maillot retiré et une place au Hall of Fame, pas mal pour un mec sélectionné en 28e position.

La Draft NBA avec le plus de Français sélectionnés : 2016

Lors de la Draft NBA 2016, pas moins de cinq Français sont sélectionnés par les différentes franchises, un record. Guerschon Yabusele est celui qui a vu son nom être appelé en premier (16e choix, Boston Celtics), suivi ensuite de Timothé Luwawu-Cabarrot (24e choix, Philadelphia Sixers), David Michineau (39e choix, New Orleans Pelicans), Isaïa Cordinier (44e choix, Atlanta Hawks) et Petr Cornelie (53e choix, Denver Nuggets). Une belle brochette donc, même si seulement trois d’entre eux ont foulé un parquet NBA depuis. En effet, Michineau et Cordinier n’ont jamais joué la moindre rencontre dans la Grande Ligue.

La liste complète des Français draftés à avoir joué en NBA :

Tariq Abdul-Wahad , Draft 1997, 11e (Sacramento Kings)

, Draft 1997, 11e (Sacramento Kings) Jérôme Moïso , Draft 2000, 11e (Boston Celtics)

, Draft 2000, 11e (Boston Celtics) Tony Parker , Draft 2001, 28e (San Antonio Spurs)

, Draft 2001, 28e (San Antonio Spurs) Boris Diaw , Draft 2003, 21e (Atlanta Hawks)

, Draft 2003, 21e (Atlanta Hawks) Mickaël Piétrus , Draft 2003, 11e (Golden State Warriors)

, Draft 2003, 11e (Golden State Warriors) Mickaël Gelabale , Draft 2005, 48e (Seattle SuperSonics)

, Draft 2005, 48e (Seattle SuperSonics) Ian Mahinmi , Draft 2005, 28e (San Antonio Spurs)

, Draft 2005, 28e (San Antonio Spurs) Johan Petro , Draft 2005, 25e (Seattle SuperSonics)

, Draft 2005, 25e (Seattle SuperSonics) Ronny Turiaf , Draft 2005, 37e (Los Angeles Lakers)

, Draft 2005, 37e (Los Angeles Lakers) Joakim Noah , Draft 2007, 9e (Chicago Bulls)

, Draft 2007, 9e (Chicago Bulls) Alexis Ajinça , Draft 2008, 20e (Dallas Mavericks)

, Draft 2008, 20e (Dallas Mavericks) Nicolas Batum , Draft 2008, 25e (Houston Rockets)

, Draft 2008, 25e (Houston Rockets) Rodrigue Beaubois , Draft 2009, 25e (Oklahoma City Thunder)

, Draft 2009, 25e (Oklahoma City Thunder) Nando de Colo , Draft 2009, 53e (San Antonio Spurs)

, Draft 2009, 53e (San Antonio Spurs) Kevin Séraphin , Draft 2010, 17e (Chicago Bulls)

, Draft 2010, 17e (Chicago Bulls) Pape Sy , Draft 2010, 53e (Atlanta Hawks)

, Draft 2010, 53e (Atlanta Hawks) Evan Fournier , Draft 2012, 20e (Denver Nuggets)

, Draft 2012, 20e (Denver Nuggets) Rudy Gobert , Draft 2013, 27e (Denver Nuggets)

, Draft 2013, 27e (Denver Nuggets) Joffrey Lauvergne , Draft 2013, 55e (Memphis Grizzlies)

, Draft 2013, 55e (Memphis Grizzlies) Petr Cornelie , Draft 2016, 53e (Denver Nuggets)

, Draft 2016, 53e (Denver Nuggets) Timothé Luwawu-Cabarrot , Draft 2016, 24e (Philadelphia 76ers)

, Draft 2016, 24e (Philadelphia 76ers) Guerschon Yabusele , Draft 2016, 16e (Boston Celtics)

, Draft 2016, 16e (Boston Celtics) Frank Ntilikina , Draft 2017, 8e (New York Knicks)

, Draft 2017, 8e (New York Knicks) Élie Okobo , Draft 2018, 31e (Phoenix Suns)

, Draft 2018, 31e (Phoenix Suns) Sekou Doumbouya , Draft 2019, 15e (Detroit Pistons)

, Draft 2019, 15e (Detroit Pistons) Killian Hayes , Draft 2020, 7e (Detroit Pistons)

, Draft 2020, 7e (Detroit Pistons) Théo Maledon , Draft 2020, 34e (Philadelphia Sixers)

, Draft 2020, 34e (Philadelphia Sixers) Moussa Diabaté , Draft 2022, 43e (Los Angeles Clippers)

, Draft 2022, 43e (Los Angeles Clippers) Ousmane Dieng, Draft 2022, 11e (Oklahoma City Thunder)

La liste complète des Français draftés qui n’ont pas (encore) joué en NBA :

Jean-Claude Lefebvre , Draft 1960, 64e position (Minneapolis Lakers)

, Draft 1960, 64e position (Minneapolis Lakers) Alain Digbeu , Draft 1997, 49e position (Atlanta Hawks)

, Draft 1997, 49e position (Atlanta Hawks) Frédéric Weis , Draft 1999, 15e position (New York Knicks)

, Draft 1999, 15e position (New York Knicks) Paccelis Morlende , Draft 2003, 50e position (Philadelphia 76ers)

, Draft 2003, 50e position (Philadelphia 76ers) Livio Jean-Charles , Draft 2013, 28e position (San Antonio Spurs)

, Draft 2013, 28e position (San Antonio Spurs) Louis Labeyrie , Draft 2014, 57e position (Indiana Pacers)

, Draft 2014, 57e position (Indiana Pacers) David Michineau , Draft 2016, 39e position (New Orleans Pelicans)

, Draft 2016, 39e position (New Orleans Pelicans) Isaïa Cordinier , Draft 2016, 44e position (Atlanta Hawks)

, Draft 2016, 44e position (Atlanta Hawks) Mathias Lessort , Draft 2017, 50e position (Philadelphia 76ers)

, Draft 2017, 50e position (Philadelphia 76ers) Alpha Kaba , Draft 2017, 60e position (Atlanta Hawks)

, Draft 2017, 60e position (Atlanta Hawks) Juhann Begarin , Draft 2021, 45e position (Boston Celtics)

, Draft 2021, 45e position (Boston Celtics) Ismaël Kamagate , Draft 2022, 46e position (Detroit Pistons)

, Draft 2022, 46e position (Detroit Pistons) Hugo Besson, Draft 2022, 58e position (Indiana Pacers)

La liste complète des Français non draftés à avoir joué en NBA :